"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистів

Андрій Вербицький / Скріншот

Волонтер Андрій Вербицький вижив після розстрілу російськими окупантами у Мотижині Київської області, де рашисти закатували родину старости Ольги Сухенко.

Весь цей час орки випитували у волонтерів позиції українських військових, але ті нічого не знали, адже просто возили людям гуманітарну допомогу. "Нас затримали, після чого обшукали, забрали телефони. Викинули дитяче харчування, памперси, продукти. Нас кинули в багажник, зав'язали очі, ноги, руки і відвезли...", - розповів він має Очі.

Затриманих помістили в люк і по черзі виводили катувати і бити, випитуючи позиції українських військових. На другий день орки стали водити в ліс, де змушували копати могили. Російські окупанти прострілювали затриманим руки і ноги, продовжуючи допитувати, а після тортур завантажили в БТР і повезли до посадки на розстріл.

"Досі пам'ятаю те місце, три пня ... подумки прощався з життям. І тут випустили кулі. Я відчув, як куля пройшла по підборіддю... як я вижив? А став прикидатися, що я мертвий. Буквально через дві хвилини я почув, що вони поїхали. Я встав. І став розтягувати скотч на руках. Вивільнив руки. Зняв пов'язку. Попив води, яку знайшов. Кинувся до Роми, а у одного череп прострелений. Він вже не дихав. Перемотав собі прострелену шию, руку і поколупав у найближче село. Кілометрів п'ять ... Там мені допомогли люди", - розповів потерпілий.

У Андрія після тортур було п'ять наскрізних поранень і перелом ноги. Зараз він на реабілітації і готовий свідчити про звірства російських військових на міжнародному рівні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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