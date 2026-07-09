'З совка прийшло': Тіна Кароль відверто розповіла про свій комплекс

Коротко:
- Тіна Кароль закликала цінувати сьогодення і не відкладати життя на потім
- Артистка переконана, що кожна людина зобов'язана розвивати свої таланти
Українська співачка Тіна Кароль поділилася особистими переживаннями та зізналася, що досі бореться з так званим синдромом відмінника, який, за її словами, сформувався ще в дитинстві.
Про це артистка розповіла в новому випуску свого авторського проєкту "Дім звукозапису".
За словами Кароль, звичка постійно прагнути виправдати очікування оточуючих заважає їй і сьогодні.
"З совка прийшло! "Я постараюся не підвести" - це нас так забивали з дитинства. Чесно кажучи, я теж з цим борюся. Синдром відмінника! Це так заважає!" - зізналася виконавиця.
Вона також закликала цінувати сьогодення і не відкладати життя на потім. На її думку, саме вміння жити моментом допомагає людині розкрити свій потенціал.
"Коли ти любиш цю мить тут і зараз - ти розкриваєшся. Просто любіть цю мить тут і зараз!", - підкреслила вона.
Крім того, Тіна Кароль розповіла про життєвий принцип, який мотивує її продовжувати творчий шлях. Артистка переконана, що кожна людина зобов’язана розвивати свої здібності, а нехтування талантом, даним від природи, вважає серйозною помилкою.
"Це одна з моїх основних переконань, чому я взагалі стільки років працюю… Бо не розвивати талант - це величезний гріх. Це кармічний гріх, який на покоління залишить відбиток, якщо ти втратив його (талант)", - зазначила співачка.
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Про особу: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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