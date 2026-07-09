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Град, грози та сильний вітер: частину України скоро накриє негода

Марія Николишин
9 липня 2026, 18:53
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Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності в деяких областях України.
Град, грози та сильний вітер: частину України скоро накриє негода
Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю
  • Де очікується град та грози

Погода в Україні у п’ятницю, 10 липня, буде переважно хмарною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через значні дощі, грози, град та шквали до 15-20 м/с синоптики оголосили I рівень небезпечності у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Град, грози та сильний вітер: частину України скоро накриє негода
Де оголошено жовтий рівень небезпечності / фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 10 липня

Завтра у більшості північних та центральних областей України опадів не прогнозується, а погода буде хмарною з проясненнями.

Водночас помірні короткочасні дощі, місцями грози очікуються у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях складатиме +9…+14 градусів, на решті території +13…+18 градусів.

Вдень прогнозується +19…+25 градусів, на півдні, південному сході країни +23…+28 градусів, у західних областях +15…+20 градусів.

Град, грози та сильний вітер: частину України скоро накриє негода
Погода 10 липня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 10 липня

У Києві завтра також буде хмарно з проясненнями. Вночі опади на очікуються, але вдень можливий короткочасний дощ.

Температура по області вночі складатиме +9…+14 градусів, вдень +19…+24 градуси. У Києві вночі прогнозується +12…+14 градусів, а вдень +21…+23 градуси.

Град, грози та сильний вітер: частину України скоро накриє негода
Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у п’ятницю, 10 липня, по всій території України переважатиме волога повітряна маса, яка принесе періодичні дощі, місцями сильні зливи та грози.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт заявляв, що після періоду сильної спеки в Україні очікується поступове похолодання. Тому спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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