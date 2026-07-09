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Чому Росія знову почала бити по Україні ракетами з Ту-160: названо головну причину

Юрій Берендій
9 липня 2026, 19:55
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Втрата частини парку Ту-95МС змусила Москву активніше залучати стратегічні бомбардувальники Ту-160, які раніше берегли як недоторканний резерв.
Чому Росія знову почала бити по Україні ракетами з Ту-160: названо головну причину
Математика ракетного терору: як Росія рахує залпи по Україні після "Павутини" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Чому Росія стала частіше піднімати Ту-160
  • Скільки бомбардувальників втратила РФ після "Павутини"
  • Як рахують кількість ракет у залпі

Росія почала активніше залучати стратегічні бомбардувальники Ту-160 для ракетних ударів по Україні через втрату значної частини парку Ту-95МС після операції "Павутина". Про це в коментарі УНІАН розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, пояснивши, чому Кремль ризикує літаками, які раніше беріг як недоторканний резерв.

Ключова причина - брак альтернативних носіїв ракет після втрат минулого місяця.

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"Ми ж провели операцію "Павутина" і вибили до восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А інших носіїв у них нема. Ту-22М3 не здатні нести ракети Х-101 або Х-55. Вони берегли свої 18 бомбардувальників Ту-160 як зіницю ока. Оце останній їх резерв", - зазначив Романенко.

Не всі 18 літаків цього типу однаково готові до бойових завдань. Модернізацію пройшла лише частина парку, і навіть серед оновлених машин є різниця в обладнанні.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
"Павутина" / Інфографіка: Главред

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, Росія провела два етапи модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-160, створивши модифікації Ту-160М і Ту-160М1, які оснащені різними варіантами обладнання. Він також зазначив, що ці літаки були передислоковані вглиб території Росії, щоб зробити їх недосяжними для українських ударів.

Оновлено було не більше половини наявних машин, тому Москва намагається розосередити їх максимально далеко від можливого удару.

Експерт пояснив, що дефіцит бомбардувальників Ту-95МС змушує російське командування ретельніше розраховувати кількість ракет, які можна застосовувати за один виліт без активного використання Ту-160.

Романенко додав, що наразі Росії бракує Ту-95, хоча вона прагне й надалі здійснювати масовані ракетні удари. За його словами, хоча технічно ці літаки можуть нести до восьми ракет без суттєвих ризиків, на практиці їх майже ніколи не завантажують повністю. Зазвичай один Ту-95 піднімається в повітря з чотирма ракетами.

За його підрахунками, сім літаків Ту-95 із авіабаз "Бєлая" в Іркутській області та "Оленья" на Кольському півострові дають у сумі 28 ракет - саме така кількість фігурувала в останніх атаках без залучення Ту-160.

"В останніх атаках саме так і було - без Ту-160. Вони запустили 24 ракети. А якщо хочуть випустити понад 28 ракет, враховуючи, що частина з них може впасти ще дорогою, то залучають Ту-160. Додають ще три-чотири такі літаки - і загальний залп уже становить 34 ракети. Хоча загалом, якщо Ту-95 несуть ракети на зовнішній підвісці, що досить небезпечно, то Ту-160 мають 12 ракет усередині фюзеляжу. Але вони бояться повністю завантажувати літаки, тому підвішують менше ракет", - зазначив Романенко.

Чому Росія знову почала бити по Україні ракетами з Ту-160: названо головну причину
Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главреда

Чому Росія використовує для ударів по Україні лише третину літаків Ту-160

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що формально Росія має на озброєнні 18 стратегічних бомбардувальників Ту-160, однак для ракетних ударів по Україні фактично використовує лише сім із них.

Експерт також звернув увагу, що така ситуація є показовою, враховуючи, що 24 квітня 2026 року Ту-160 виповнилося 39 років від початку їхньої експлуатації. На його думку, це свідчить про необхідність детальніше оцінити реальний технічний стан і боєготовність цього авіапарку.

"Якщо брати цифру саме по формально наявним в строю "бортам", то виходить, що рівень операційної готовності флоту російських Ту-160 складає орієнтовно 40% (якщо виходити із показника, що лише сім із наявних в строю бомбардувальників використовуються для ударів по Україні). Але ж при цьому заявляється, що РФ загалом має аж 25 літаків типу Ту-160, із яких два Ту-160 - на зберіганні, інші пʼять новоскладених Ту-160М2 - статус неясний", - вказав він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 липня ДСНС повідомили про ракетний удар по Києву та пожежі в адміністративних і складських приміщеннях. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Тkachенко підтвердив влучання в 25-поверхівку сталося в Деснянському районі, рятувальники евакуювали поранену дитину. За даними медиків, унаслідок атак по Києву загинули троє мешканців столиці і 13 поранено.

Глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Він уточнив, що внаслідок удару дві людини загинули і ще двоє дістали поранення. Згодом глава ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждали семеро і шестеро госпіталізовано.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив, що російський FPV-дрон вбив жительку села Токарівка Друга на Харківщині. Останню мешканку села доставили до Дергачівської лікарні для надання допомоги. За повідомленням, 57-річна жінка отримала численні уламкові поранення і померла від отриманих травм.

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Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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