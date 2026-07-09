Популярного коміка-барда Семена Слєпакова оголосили в розшук у РФ

Семена Слєпакова вже давно переслідують у терористичній Росії.

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Семена Слепакова оголосили в розшук / Колаж Главред, фото Instagram/slepakovsemyon

Коротко:

Що вирішили в РФ щодо Слєпакова

Навіщо вони це зробили

У терористичній Росії оголосили в розшук відомого російського коміка, сценариста та барда Семена Слєпакова, який давно засудив війну в Україні та злочинний путінський режим.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, слідчий комітет оголосив у розшук Слєпакова, йому також висунули заочне звинувачення. Пропагандисти зазначають, що гуморист уже двічі притягувався до адміністративної відповідальності за "порушення діяльності іноагента".

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Семен Слєпаков не підтримує війну / фото: instagram.com, Семен Слєпаков

Відомо, що російській владі дуже не подобається, коли відомі люди говорять правду і тим більше висміюють диктаторський режим та агресора Путіна.

У квітні 2026 року Семена Слєпакова, який раніше був зіркою Comedy Club, заарештували - його звинуватили в "ухиленні від обов’язків іноземного агента". Головна претензія влади - комік поширює матеріали про себе без маркування.

"Маркування іноземного агента" - вигадане в терористичній Росії спеціальне текстове попередження, яким фізичні та юридичні особи, визнані в РФ іноземними агентами, зобов’язані супроводжувати всі матеріали, що ними поширюються. Таким чином влада намагається контролювати інформацію, яка їй не до вподоби, та правду про напад на Україну.

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Про особу: Семен Сляпаков Семен Сляпаков - російський та ізраїльський гуморист, актор, сценарист, продюсер, автор-виконавець, поет. Кандидат економічних наук (2004). Лауреат кінопремії "Ніка" (2019). У минулому - капітан команди КВН "Збірна П'ятигорська". У лютому 2022 року Слєпаков виступив проти вторгнення Росії в Україну, записавши відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням припинити "військові дії в Україні". Незабаром після цього виїхав із Росії до Ізраїлю, де мешкають його близькі родичі

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