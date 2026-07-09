Тепер там ніхто не живе: РФ вбила дроном останню мешканку села на Харківщині

Загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні.

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Росіяни вбили жінку на Харківщині / колаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

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На Харківщині дрон РФ убив жительку прикордонного села

Загибла була останньою мешканкою Токарівки Другої

Місцева влада закликала людей евакуюватися

У середу, 8 липня, російські окупанти вбили дроном жительку села Токарівка Друга в Харківській області. Жінка була останньою людиною, яка там залишалася і жила. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

За його словами, вчора після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Жителька села йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою.

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"57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні. Лікарі зробили усе можливе, щоб урятувати життя жінки, проте вона померла від отриманих травм", - додав начальник МВА.

Задоренко підкреслив, що загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні та залишалася останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, яке розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Він також закликав мешканців ближніх сіл евакуюватися, заради уникнення подібних ситуацій і збереження життя.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 2 липня унаслідок масованої російської атаки на Київ загинув охоронець території, де розташований офіс телеканалу "Ісландія". Чоловіка звали Володимир, він був мешканцем Сумщини. Колеги знали його "дядь Вова". Перед смертю він урятував іншу людину, випустивши її з небезпечної зони під час обстрілу.

Під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня загинув рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

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Про персону: Вячеслав Задоренко Вячеслав Задоренко - український політик і діяч місцевого самоврядування, Дергачівський міський голова з 19 листопада 2020 року, начальник Дергачівської міської військової адміністрації з 14 жовтня 2022 року. З травня по вересень 2010 року був радником голови Дергачівської районної ради, з листопада 2010 року по листопад 2020 року – Козачолопанським селищним головою, пише Вікіпедія.

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