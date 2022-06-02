Поранені двоє дітей та їхня мама: рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Рашисти обстріляли Дніпропетровську область / Фото УНІАН

Російські війська у четвер, 2 червня, знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворожі снаряди влучили в будинки одного з населених пунктів Криворізького району.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в Telegram, ближче до вечора четверга, 2 червня, російські військові обстріляли один з населених пунктів Зеленодольської громади.

"Там пошкоджені будинки і газопровід. Інформації про постраждалих станом на даний момент немає", - зазначив Лукашук.

"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно вдарив по Мар'янському. Кілька разів. Цілеспрямовано знищував населений пункт. Поранено двох дітей та їх маму. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід і електромережі", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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