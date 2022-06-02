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ЗСУ змусили рашистів перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом - Генштаб

2 червня 2022, 19:26

На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів.

ВСУ, війна
ЗСУ змусили росіян перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом / Facebook

Українські бійці змусили рашистів перейти до непідготовленої оборони на криворізькому напрямку, йдеться у зведенні Генштабу в Facebook у четвер ввечері, 2 червня.

"На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що противник продовжує завдавати вогневого ураження цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка і Партизанське.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиги бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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