Після завершення евакуації орки знову відкрили вогонь по "Азовсталі" - Нацгвардія

Орки знову почали обстріли Азовсталі / Фото УНІАН

Як тільки завершилася евакуація з Азовсталі, росіяни знову почали обстрілювати Маріуполь, заявив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега.

Чоловік зараз знаходиться в Маріуполі. За його словами, до цього два дні сторони дотримувалися режиму тиші.

"Як тільки остання цивільна людина залишила завод під час евакуації, відразу почалися обстріли заводу по всіх видах зброї", - сказав Денис Шлега.

На Азовсталі залишилися ще близько 20 дітей, додав командир.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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