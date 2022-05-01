Привезли Джолі, щоб відволікти світ від "Азовсталі": в РФ Захарова видала божевільну ідею

Марія Захарова та Анжеліна Джолі / Колаж Фото УНІАН

Офіційний речник МЗС РФ, країни-агресора, Марія Захарова стверджує, що голлівудську актрису і посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі спеціально "покликали" в Україну - для того, щоб відвернути світову громадськість від евакуації мирних жителів з Маріуполя. Про це вона написала у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Дзвонять самому розкрученому представнику всього на світі-Анджеліні Джолі. Це ж так легко продати обивателю:"Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл на Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості в її львівські канікули. Вона ж відвідувала сирійських біженців і африканських голодуючих. Нікому з них, правда, легше від цього не стало. Але це нікому і не цікаво. Головна мета досягнута - увага світової преси відвернута від "Азовсталі", - стверджує речник МЗС країни-агресори.

Крім того, Захарової прийшла в голову парадоксальна ідея привести в приклад Джолі покійного одіозного російського співака і вірного прихильника диктатора Путіна Йосипа Кобзона. Мовляв, той в 2002 році реально допоміг врятувати трьох дітей з рук чеченських терористів в Театрі на Дубровці в Москві. А Джолі, на думку Захарової, всього лише піариться і це, нібито, свідчить про "різницю менталітету між Заходом і Росією".

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Джолі підтримувала Україну з початку війни

Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.

"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.

Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 Квітня Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.

Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище.

У країні-агресорі дуже сильно обурилися візитом Джолі і почали посилати в її бік образи - за те, що вона не приїхала на території, контрольовані бойовиками і росіянами.

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