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Зеленський розкрив деталі нового етапу евакуації з Маріуполя і назвав терміни

1 травня 2022, 22:17

Евакуацію людей з Азовсталі вдалося організувати після багатотижневих переговорів, підкреслив президент.

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Евакуація людей з комбінату Азовтсаль / скріншот

З районів бойових дій з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завдяки організації гуманітарних коридорів в результаті переговорів з російською стороною вдалося евакуювати понад 350 тисяч людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Організація гуманітарних коридорів - один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Проте, як би складно не було, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей з районів бойових дій", - повідомив Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері.

Він підкреслив, що евакуацію людей з Азовсталі вдалося організувати після багатотижневих переговорів з російською стороною.

"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво важливий коридор. Спершу було 2 дні припинення вогню на цій території", - сказав президент.

За словами глави держави, перші евакуйовані прибудуть завтра в Запоріжжі, де їх зустріне команда Офісу президента.

"Сподіваюся, що завтра будуть дотримані всі умови, щоб продовжити вивезення людей з Маріуполя. Плануємо почати о 8 ранку", - зазначив він.

Зеленський також подякував усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і в забезпеченні гуманітарного коридору.

"Будемо і далі робити все, щоб евакуювати наших людей з Азовсталі і Маріуполя в цілому", - резюмував президент.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

читайте такожПочалася евакуація цивільних з Азовсталі: Зеленський розкрив подробиці

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новини Маріуполя Володимир Зеленський Азовсталь
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