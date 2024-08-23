Посадити Путіна за стіл переговорів: Київ обіграв РФ боями на Курщині - експерт

Після початку боїв на Курщині багато аналітиків заявили, що таким чином Київ має на меті саме посадити Путіна за стіл переговорів.

https://glavred.net/war/posadit-putina-za-stol-peregovorov-kiev-obygral-rf-boyami-na-kurshchine-ekspert-10590734.html Посилання скопійоване

Курська операція робить позицію України більш вигідною / Колаж: Главред, скріншот, фото 24 ОМБр ім. короля Данила

В контексті боїв в Курській області йдеться про те, що стратегічна ініціатива перебуває на боці України, а Росія перебуває у стані стратегічної невизначеності.

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував чутки про ймовірні переговори з РФ та про посилення позицій Києва.

"Зрозуміло, що це змушує Росію повністю змінювати свої плани, зокрема й пов'язані з тими ультиматумами, які висував Путін щодо чотирьох областей України, Автономної Республіки Крим про передачу їх Російській Федерації, що, звичайно ж, неможливо і ніколи не відбудеться з боку України. Але зараз у цьому конкретному випадку ситуація змушує російського диктатора переглядати свої погляди", – зазначив експерт.

відео дня

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Окрім цього, Рейтерович звертає увагу, що Курська операція змінює погляди економічних партнерів Кремля. Китай, певною мірою Індія, Бразилія, Південноафриканська Республіка передивляються свою позицію щодо війни в Україні.

"Звичайно, побачивши таку операцію в Курській області, ці країни явно вже почали змінювати і змінили свої погляди і своє ставлення до того, що, власне кажучи, робить Росія, як вона планує закінчувати війну. Тепер не вдасться переконувати ці країни, що Путін активно робив останні півроку, що ситуація в Росії повністю під контролем і він готовий на переговори, але лише з урахуванням своїх вимог. Нині це все змінилося. І чим довше операція на території Курської області продовжуватиметься, тим менше у Путіна буде простору для маневру саме в контексті співпраці з цими країнами. І це, на мою думку, головний фактор. Плюс не забуваємо про внутрішню нестабільність у Росії, що, звичайно, теж спонукатиме певну частину російських так званих політичних та економічних еліт до того, що війну треба закінчувати. Потрібно сідати за стіл переговорів та шукати якийсь саме компромісний варіант, який Україна як мінімум зможе розглянути та виступити з ініціативою розпочати ці переговори", – зазначив експерт.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операція на Курщині, як продовжує Ігор Рейтерович, дещо набагато масштабніше, ніж просто обмін чи розширення лінії фронту.

"Поки що в цьому контексті саме цю ініціативу реалізовувати вдається. А далі все залежатиме від того, як довго Збройні сили України залишаться на території Російської Федерації і яким саме буде утримання цих територій. Тобто, чи буде там реальна лінія фронту, чи це буде поки що розширення, збільшення цієї території, яку Росія не контролює. У будь-якому разі, протягом найближчого часу ми це дізнаємося, але зрозуміло, що тепер це нова змінна і цю змінну Росія змушена буде враховувати. Ще важливо, що ця змінна не на користь переговорних позицій саме РФ, але, безумовно, на користь України", – підсумував він.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як відомо, окупанти відрізані від ліній постачання в районі Сейму, пишуть журналісти WSJ. Як результат, тисячі росіян потрапили в оточення в Курській області.

Уточнюється, що ЗСУ підірвали мости за допомогою американської системи Himars і БПЛА, а після цього росіяни почали в "панічному режимі" зводити понтонні переправи, щоб перетнути Сейм. Однак Сили оборони відкрили по них артилерійський вогонь, розповіли WSJ військові 44-ї артилерійської бригади ЗСУ.

Також існує один з варіантів, що ЗСУ можуть піти до Курської АЕС. Для РФ у Глушківському районі виходом із становища може бути тільки наведення понтонних переправ, вважає Олександр Коваленко.

ЗСУ не бажають зупинятися і готують нові операції на Курщині. Сили оборони України протягом одного дня операції на території Курської області беруть в полону 100-150 полонених, зазначив очільник Сумської МВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред