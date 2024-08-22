'Котел закриється': тисячі росіян потрапили в оточення в Курській області – WSJ

Росіяни відрізані від ліній постачання в районі Сейму, пишуть журналісти WSJ.

https://glavred.net/world/kotel-zakroetsya-tysyachi-rossiyan-popali-v-okruzhenie-v-kurskoy-oblasti-wsj-10590638.html Посилання скопійоване

ЗСУ вибивають росіян з Курської області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

У результаті успішних дій Збройних сил України в Курській області, близько трьох тисяч російських солдатів можуть потрапити в оточення після підриву трьох мостів через річку Сейм.

Як ідеться в матеріалі The Wall Street Journal, війська РФ відрізані від ліній постачання в районі Сейму.

"Тепер, коли ми підірвали три їхні мости, це лише питання часу, коли цей котел для них закриється", - пояснив командир розвідувального підрозділу 14-го полку на позивний "Хорват".

відео дня

Уточнюється, що ЗСУ підірвали мости за допомогою американської системи Himars і БПЛА, а після цього росіяни почали в "панічному режимі" зводити понтонні переправи, щоб перетнути Сейм. Однак Сили оборони відкрили по них артилерійський вогонь, розповіли WSJ військові 44-ї артилерійської бригади ЗСУ.

Крім того, росіяни перекидають у Курську область військових, яких тільки можуть знайти. Тепер до їх числа входять і морські піхотинці з Чорноморського флоту Росії.

Однак українські військові кажуть, що це навряд чи допоможе російським силам, відрізаним від ліній постачання в районі річки Сейм.

Як уточнює відставний генерал-майор австралійської армії Мік Раян, Україна в Курській області розширює зону свого вторгнення, а не прагне до глибшого наступу, який було б легше відрізати.

"Вони утримують більш захищену територію, яка знаходиться ближче до України і яку легше підтримувати", - сказав Раян.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз про те, що ЗСУ можуть піти до Курської АЕС. Для РФ у Глушківському районі виходом із становища може бути тільки наведення понтонних переправ, вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред