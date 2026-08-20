Україна атакувала Татарстан і Краснодарський край: Генштаб повідомив деталі

Сили оборони потужно атакували низку стратегічних об'єктів РФ.

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Російські НПЗ і нафтовий термінал постраждали внаслідок української атаки / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що повідомили у Генштабі:

У Татарстані уражено НПЗ

У Краснодарському краї під атаку потрапив нафтовий термінал

Наслідки далекобійних ударів України для РФ уточнюються

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника 19 серпня та у ніч на 20 серпня. Про це повідомив Генштаб ЗС України.

Зокрема уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

відео дня

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на НПЗ:

""ТАНЕКО" – може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника", - йдеться у повідомленні.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Також під удар Сил оборони потрапив нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Волні Краснодарського краю. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

""Таманьнефтегаз" – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ", - додали у Генштабі.

Коли Україна зможе вдарити по РФ своєю баллістикою

Главред писав, що за словами колишнього очільника МО Михайла Федорова, Україна може отримати можливість завдавати ударів по території Росії власними балістичними ракетами в найближчі три-шість місяців.

Дотепер Україна для ударів углиб російської території переважно використовувала далекобійні безпілотники та крилаті ракети. Однак порівняно з балістичними ракетами така зброя рухається повільніше і після виявлення її легше перехопити.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, влада Москви скасувала 18-й міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який мав пройти на Червоній площі з 21 по 30 серпня, через побоювання українських атак.

Напередодні стало відомо, що українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури уразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 серпня українські дрони атакували Росію та об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема вибухи прогриміли у Башкортостані.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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