Сьогодні Сили оборони збили всі ворожі "Калібри" - Зеленський

В результаті атаки в столиці та регіоні пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячий садок та дитячу лікарню.

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Загалом було збито 93 % крилатих ракет / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Вночі окупанти застосували ракети різних типів та 168 дронів

Загалом було збито 93% крилатих ракет

У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського удару. До рятувальних робіт у столиці, Броварах та Борисполі залучено понад 600 працівників ДСНС та поліції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці та містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучено до робіт у Києві, Броварах та Борисполі. Вдячний усім, хто допомагає нашим людям", - наголосив глава держави.

У результаті атаки в столиці та регіоні пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячий садок та дитячу лікарню. Станом на цей момент відомо про 15 загиблих.

"Цей російський удар був одним із найцинічніших, найпрорахованіших і наймасштабніших", - прокоментував Зеленський.

Вночі окупанти застосували ракети різних типів і 168 дронів. За словами президента, Сили оборони збили всі ворожі "Калібри". Загалом було збито 93% крилатих ракет.

"Найбільша загроза - балістика. І це те, що повністю залежить від поставок ракет для "Патріотів" для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто мовчки, байдуже й бездіяльно спостерігати, як росіяни руйнують життя балістикою", - заявив президент.

Він додав, що українські воїни здатні ефективно протидіяти ворогу за умови відповідної допомоги партнерів.

Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня

"Главред" писав, що, за словами народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару.

Такий сценарій не варто скидати з рахунків, хоча й спрогнозувати його зараз практично неможливо. На сьогодні жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня немає, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

Удар по Києву 20 серпня - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що жертвами ворожої атаки 20 серпня стали понад 10 мешканців Києва, а ще одна людина загинула в області. Близько 40 осіб отримали поранення.

У Міноборони РФ прокоментували масовану атаку на Київ та Київську область у ніч на 20 серпня. У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито "успішне ураження" військових та транспортно-логістичних об’єктів.

Раніше стало відомо, що влучання, руйнування та пожежі внаслідок ворожих ударів цієї ночі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Соломенському районах.

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