США дали сигнал Україні щодо переговорів - яка умова завершення війни

Послаблення Росії на фронті, економічний тиск і міжнародна підтримка України мають наблизити завершення війни, зазначив Зеленський.

Зеленський розповів про сигнал з боку США

Переговори про завершення війни РФ проти України можуть відновитись вже незабаром

Зеленський назвав умову завершення війни

Тристоронні переговори між Україною, США та країною-агресоркою Росією можуть відновитись вже незабаром. Відповідні сигнали Україна отримує від Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради, передає Офіс президента.

"Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилась", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що завершення війни можливе за умови послаблення російського агресора — через зростання його втрат на фронті, економічний тиск і збереження сильної міжнародної підтримки України.

"Агресор має слабшати, і це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою, і великі втрати Росії на фронті – близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця – це забезпечують", - вказав він.

Він зазначив, що санкції мають забезпечувати економічні втрати Росії, а також важливою є моральна складова — стабільна і довготривала підтримка України, щоб саме агресор відчував невизначеність свого майбутнього.

Президент також наголосив, що Україна докладає всіх зусиль для ефективності дипломатичних кроків і якнайшвидшого завершення війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тристоронні переговори щодо миру за участю США, Росії та України наразі поставлені на паузу на тлі подій, пов’язаних із війною проти Ірану. Про це повідомив Дмитро Пєсков.

Процес перемовин між Україною, США і Росією тимчасово зупинений через ситуацію на Близькому Сході, однак сторони продовжують щоденну комунікацію. В українському МЗС уточнили, що Росія поки не демонструє готовності до повноцінного дипломатичного діалогу.

Водночас, за оцінками американської розвідки, Росія, ймовірно, і надалі вестиме війну на виснаження проти України, прагнучи досягти своїх стратегічних цілей. Там також зазначають, що протягом останнього року Москва зберігала перевагу у війні.

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

