Полтава здригнулася від потужних вибухів - мер

Полтава здригнулася від вибухів / УНІАН

У вівторок, 26 квітня, в Полтаві пролунали потужні вибухи, повідомив в Telegram мер міста Олександр Мамай.

"Тільки що ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото і відео матеріали", - написав мер Полтави.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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