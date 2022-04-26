Полтава здригнулася від потужних вибухів - мер

Мер міста повідомив про потужні вибухи і в черговий раз закликав не публікувати фото з місця подій.
У вівторок, 26 квітня, в Полтаві пролунали потужні вибухи, повідомив в Telegram мер міста Олександр Мамай.
"Тільки що ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото і відео матеріали", - написав мер Полтави.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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Автор: Катя Трохименко