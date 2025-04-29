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"Україна вже погодилася, черга за Путіним": у Трампа зробили заяву про перемир’я

Альона Вороніна
29 квітня 2025, 19:59
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Припиняти вогонь всього на три дні, як запропонував Путін – це абсурд, наголосив Келлог.
'Україна вже погодилася, черга за Путіним': у Трампа зробили заяву про перемир’я
У Трампа зробили заяву про перемир’я/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скрін з відео

Коротко:

  • Кіт Келлог різко відповів на ідею Путіна про перемир'я 8, 9 і 10 травня
  • Він наголосив, що потрібне перемир’я мінімум на 30 днів
  • Келлог заявив, що Україна вже погодилася на це, черга за Путіним

Перемир’я на три дні 8, 9 і 10 травня, яке запропонував російський диктатор Володимир Путін – це абсурдна ідея.

Вогонь потрібно припиняти як мінімум на 30 днів. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News.

відео дня

Келлог нагадав, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні 22 конкретних кроки для завершення війни між Україною і країною-агресоркою Росією. За його словами, до таких кроків "дійшли після відвертих, прямолінійних і складних переговорів" з українською стороною.

Україні сподобалися не всі ідеї, але "нікому не подобається фінальна версія угоди і так зазвичай буває в переговорах", зазначив спецпосланець Трампа.

"А ідея триденного перемир'я – абсурдна. Президент (Трамп – ред.) хоче постійне всеосяжне припинення вогню – на суходолі, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою – щонайменше на 30 днів, із можливістю продовження", – наголосив Келлог.

Він нагадав, що Київ уже погодився на таку пропозицію. За його словами, тепер черга за російським диктатором Путіним.

"Якщо подивитися на все, з чим українці готові співпрацювати, то тепер справа за росіянами, за Путіним. Тобто в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього", – сказав Келлог.

Кит Келлог
Кіт Келлог/ скрін

Дивіться відео із заявою Кіта Келлога:

Оголошення Росією перемир’я на 9 травня – що відомо

Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир’я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на путінське перемир'я. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.

Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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