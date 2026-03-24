Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

- Знищено пускову установку гіперзвукових ракет "Циркон"
- У Криму знищено та поранено сімох окупантів РФ
Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляє про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" у тимчасово окупованому Криму.
"У ніч на 24 березня фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили в Криму колону пускових установок "Бастіон-М", яка рухалася до позицій", - йдеться в повідомленні ГУР МО.
Уточнюється, що в результаті точних ударів розвідників знищено одну з пускових установок і дві дорогі ракети "Циркон", ще один "Бастіон" отримав пошкодження. Також знищено та поранено сім окупантів РФ.
Що відомо про російські ракети "Циркон" і "Бастіон"
За інформацією розвідників, армія держави-агресора застосовує ракети "Циркон" зі складу комплексу "Бастіон" насамперед для терору цивільного населення України, зокрема південних і східних областей.
"Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста були зірвані", - додали в ГУР.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пускової установки берегового ракетного комплексу "Бастіон" у ніч на вівторок.
Повідомлення супроводжується відео з кадрами знищення пускової установки, з якого видно, що подія сталася в селі Актачі (колишня Фурманівка) Бахчисарайського району.
Нагадаємо, українські військові завдали удару ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання та запуску "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та детонацію.
Також Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах у Криму. Під час операції було уражено три зенітні комплекси "Панцир-С1", десантний катер проекту БК-16 у районі Новоозерного та базу безпілотників "Оріон" на аеродромі Кіровське.
Як повідомляв Главред, раніше було знищено склад і чотири станції управління дронами. Українські військові зазначили, що продовжують системно знищувати логістику та бойовий потенціал ворога в тилу.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
