Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

Цієї ночі плани агресора щодо нападу на мирні міста України були зірвані, повідомили в ГУР.

Удар по ракетних установках РФ у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Знищено пускову установку гіперзвукових ракет "Циркон"

У Криму знищено та поранено сімох окупантів РФ

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляє про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" у тимчасово окупованому Криму.

"У ніч на 24 березня фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили в Криму колону пускових установок "Бастіон-М", яка рухалася до позицій", - йдеться в повідомленні ГУР МО.

Уточнюється, що в результаті точних ударів розвідників знищено одну з пускових установок і дві дорогі ракети "Циркон", ще один "Бастіон" отримав пошкодження. Також знищено та поранено сім окупантів РФ.

За інформацією розвідників, армія держави-агресора застосовує ракети "Циркон" зі складу комплексу "Бастіон" насамперед для терору цивільного населення України, зокрема південних і східних областей.

"Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста були зірвані", - додали в ГУР.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пускової установки берегового ракетного комплексу "Бастіон" у ніч на вівторок.

Повідомлення супроводжується відео з кадрами знищення пускової установки, з якого видно, що подія сталася в селі Актачі (колишня Фурманівка) Бахчисарайського району.

Нагадаємо, українські військові завдали удару ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання та запуску "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та детонацію.

Також Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах у Криму. Під час операції було уражено три зенітні комплекси "Панцир-С1", десантний катер проекту БК-16 у районі Новоозерного та базу безпілотників "Оріон" на аеродромі Кіровське.

Як повідомляв Главред, раніше було знищено склад і чотири станції управління дронами. Українські військові зазначили, що продовжують системно знищувати логістику та бойовий потенціал ворога в тилу.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

