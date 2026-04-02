Знищили російський літак і не тільки: розкрито наслідки удару по аеродрому в Криму

Сили оборони України завдали удару по аеродрому в Криму, знищивши літак РФ, базу та пункт підготовки ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон"

Крим новини - розкрито наслідки удару по аеродрому в Криму

В ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Про деталі та наслідки атаки повідомив команлдувач Сил безпілотник систему ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

"В ніч на 2 квітня 2026 року птахами 1 окремого центру СБС та 9 деп ГУР нанесено візит ввічливості на базу та пункт передполітної підготовки новітніх та високовартісних ударно-розвідувальних БПЛА "Оріон"", - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" уточнив, що "Оріон" — це безпілотник, здатний перебувати в повітрі до 24 годин, діяти на відстані до 250–300 км, проводити розвідку та нести до 250 кг озброєння на висоті до 7,5 км.

За його інформацією, об’єкт було повністю знищено на аеродромі Кіровське" поблизу Красносільського в Криму.

Удар було завдано із застосуванням українських засобів середньої дальності FP-2 із бойовою частиною масою 60–100 кг.

Ударів по Криму стане більше - прогноз експерта Як писав Главред, у 2026 році Україна може значно наростити кількість ударів по цілях як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі Radio NV повідомив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він також зазначив, що українські сили активно знищують російські зенітно-ракетні комплекси С-400. За його оцінками, загалом Росія виготовила близько 150 таких систем, частину з яких експортувала, тоді як у власному арсеналі залишилося приблизно 100. Із цієї кількості Україна вже ліквідувала орієнтовно 40–50 комплексів, причому більшість — на території Криму. "Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на тимчасово окупованій території Криму.

19 березня Сили оборони вразили об’єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму, а також завдали ударів по складах боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та місцях скупчення російських військ у Донецькій і Херсонській областях. Про результати атаки повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, в ніч на 21 лютого українські військові здійснили серію успішних атак по військових об’єктах окупантів у Криму, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

