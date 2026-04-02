Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Знищили російський літак і не тільки: розкрито наслідки удару по аеродрому в Криму

Юрій Берендій
2 квітня 2026, 16:22оновлено 2 квітня, 17:15
Сили оборони України завдали удару по аеродрому в Криму, знищивши літак РФ, базу та пункт підготовки ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон"
Крим новини - розкрито наслідки удару по аеродрому в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони вдарили по аеродрому "Кіровське" в Криму
  • "Мадяр" повідомив про наслідки атаки

В ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Про деталі та наслідки атаки повідомив команлдувач Сил безпілотник систему ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

відео дня

"В ніч на 2 квітня 2026 року птахами 1 окремого центру СБС та 9 деп ГУР нанесено візит ввічливості на базу та пункт передполітної підготовки новітніх та високовартісних ударно-розвідувальних БПЛА "Оріон"", - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" уточнив, що "Оріон" — це безпілотник, здатний перебувати в повітрі до 24 годин, діяти на відстані до 250–300 км, проводити розвідку та нести до 250 кг озброєння на висоті до 7,5 км.

За його інформацією, об’єкт було повністю знищено на аеродромі Кіровське" поблизу Красносільського в Криму.

Удар було завдано із застосуванням українських засобів середньої дальності FP-2 із бойовою частиною масою 60–100 кг.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Ударів по Криму стане більше - прогноз експерта

Як писав Главред, у 2026 році Україна може значно наростити кількість ударів по цілях як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі Radio NV повідомив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він також зазначив, що українські сили активно знищують російські зенітно-ракетні комплекси С-400. За його оцінками, загалом Росія виготовила близько 150 таких систем, частину з яких експортувала, тоді як у власному арсеналі залишилося приблизно 100. Із цієї кількості Україна вже ліквідувала орієнтовно 40–50 комплексів, причому більшість — на території Криму.

"Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на тимчасово окупованій території Криму.

19 березня Сили оборони вразили об’єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму, а також завдали ударів по складах боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та місцях скупчення російських військ у Донецькій і Херсонській областях. Про результати атаки повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, в ніч на 21 лютого українські військові здійснили серію успішних атак по військових об’єктах окупантів у Криму, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Інші новини:

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні анексія Криму новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти