'Над Путіним уже сміються': Жданов заінтригував заявою про перелом у війні

Жданов переконаний, що згода на припинення війни для Путіна означатиме політичну та фізичну смерть.

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Україна має позитивні зрушення у війні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Жданова:

Україна має позитивну тенденцію у війні на виснаження

Росія стикається зі зростаючими економічними труднощами

Захід дедалі більше вірить у перемогу України

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов припустив, чи може відбутися перелом у війні вже найближчим часом.

Він зауважив, якщо розглядати війну як комплекс заходів, то можна сказати, що позитивних новин більше, ніж негативних.

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"У нас є позитивні зрушення. Перш за все, ми ефективно здійснюємо вогневе ураження об’єктів економіки супротивника. А війна - це не тільки фронт, а й економіка. Чия економіка витримає більше труднощів і зможе забезпечувати фронт, та країна й переможе. В економічному та політичному сенсах триває війна на виснаження, хто кого, і в ній у нас намічається позитивна тенденція", - сказав експерт в інтерв’ю Главреду.

За його словами, Росія ніяк не може наздогнати Україну, хоча українська економіка й не була особливо розвиненою.

"Ми дуже швидко переорієнтувалися на систему логістики "з коліс". Адже тих самих нафтобаз в Україні зараз немає, жодної, але всі наші заправки повні палива. У цьому наша перевага. На сьогодні ми скоротили виробництво бензину в РФ на 25%, заправки там порожні, а без палива нікуди", - наголосив полковник запасу.

Він додав, що зараз поступово настає перелом і в економічному, і в політичному плані.

"Над Путіним уже сміються: лідер ядерної держави, від якої ще пару років тому здригалося все НАТО, не знаючи, куди Путін може вистрілити свою ядерну ракету, заявляє після удару "Орєшніком", що цією ракетою спеціально влучили в сарай, бо там, мовляв, було зручно відстежити, як падають субелементи цієї ракети. Хоча військові кореспонденти Z-каналу рвали собі жили, намагаючись переконати всіх у тому, що Росія цим ударом вразила суперстратегічну ціль - транспортний аеродром у Білій Церкві. А в результаті вийшов пшик", - каже Жданов.

"Орєшнік" / Інфографіка: Главред

На його думку, Путін і його оточення розуміють, що згода на припинення війни для диктатора означатиме втрату влади, політичну та фізичну смерть.

"Наше завдання зараз - створити такі умови, за яких "партія миру" у війні "веж Кремля" нарешті зрозуміє, що без усунення Путіна від влади вона не досягне жодного позитивного результату. Вони й надалі будуть марніти у цій війні, у них викачуватимуть гроші, вони втрачатимуть свою нерухомість у вигляді підприємств, а кінця-краю війні не буде видно", - підкреслив експерт.

Він наголосив, що Україна вже переконала Захід у тому, що потрібно допомагати, і що Україна може перемогти у війні.

"Ми інтегруємо західні країни в наш ВПК і нашу війну. І тепер нам треба створити умови, за яких "партія миру" в Москві зрозуміє, що єдиною перешкодою на шляху до припинення війни є Путін", - підсумував Жданов.

"Вікно можливостей" у війні

Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що Україна отримала "вікно можливостей" для посилення тиску на країну-агресорку Росію та прагне використати його максимально ефективно.

За його словами, ключову роль у цьому відіграють технологічні рішення, розвиток далекобійних спроможностей і своєчасна підтримка міжнародних партнерів.

"Дійсно, вважаємо, що є "вікно можливостей", ми це з вами бачимо. Цифри всім відомі по тому, що травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки", - підкреслив він.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін раніше стверджував, що Росію нібито неможливо перемогти на полі бою, а Захід, за його словами, не досягає успіху у військовому протистоянні та "переходить до інших методів впливу".

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" переконаний, що Росія має ресурси для продовження війни у нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українське командування прагне довести війну до того моменту, коли військовий потенціал Росії пройде пік і почне знижуватися.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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