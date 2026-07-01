Окупанти починають виїжджати з Криму: експерт пояснив, що буде далі

Після ударів України командуванню РФ доводиться приймати важкі рішення.

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Сили оборони витісняють ворога з півострова / Колаж: Главред, фото: скріншоти (ілюстративні)

Що сказав Жданов:

Російські колони з інженерними підрозділами почали покидати Крим

РФ не зможе утримувати багато окупантів в Криму через проблеми з логістикою

Україна може витіснити ворога з Криму без висадки десанту

Окупаційна армія країни-агресорки Росії почала частково покидати Крим. На півдні півострова вже було помічено колони російської військової техніки, що рухалися на північ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов. За його словами, судячи з відео, у колонах були переважно інженерні підрозділи, які прямували відновлювати мости та наводити понтонні переправи.

відео дня

"Справа в тому, що за нинішньої ситуації з логістикою утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки буде практично неможливо. Чим більше посилюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО", - пояснив експерт.

Україні вже вдалося витіснити росіян з Криму ударами по штабу Чорноморського флоту РФ, який перевели до Новоросійська, вузлу зв'язку при штабі ЧФ та органах управління флотом.

"Так ми поступово витісняємо росіян із Криму. На півострові вже відчувається брак палива, виникають проблеми із забезпеченням та продовольством", - наголосив Жданов.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи буде Україна висаджувати десант в Криму

Логістична блокада, над якою продовжує працювати Україна, має вагому перевагу. ЗСУ не доведеться штурмувати Крим чи висаджувати морський десант. Силам оборони достатньо тримати півострів під щільним вогневим контролем і поступово знищувати розташовані там військові об'єкти.

"СБУ діє дуже системно. Її операції розробляються поетапно та крок за кроком наближають поставлену мету. Так, наприклад, на аеродромах Саки та Гвардійське було знищено навігаційне обладнання. В результаті ці аеродроми сьогодні являють собою звичайні бетонні смуги, якими хіба що можна бігати або грати в класики", - додав експерт.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Напередодні стало відомо, що Україна уразила залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Саме через цю переправу загарбники масово транспортували особовий склад, важке озброєння, боєприпаси та інші матеріально-технічні засоби.

Раніше, у ніч на 29 червня, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи прогриміли в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську, Феодосії

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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