Дрони повторно рознесли центр космічного звʼязку під Москвою - Зеленський

РФ використовує цей обʼєкт для розвідки та координації окупаційних військ в Україні.

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Дрони знову атакували центр космічного зв’язку "Дубна"/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Вікіпедія

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Україна повторно уразила центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні

Від кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів

РФ використовує цей обʼєкт для розвідки та координації своїх військ в Україні

У вівторок, 30 червня, українські дрони повторно атакували центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ використовує цей обʼєкт для розвідки та координації окупаційних військ в Україні. Це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Від кордону до нього - понад 500 км.

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Зеленський нагадав, що Сили оборони вже атакували чотири таких центри - у Московській й Володимирській областях.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео повторного удару по центру космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні:

Як атака на Центр космічного зв'язку РФ вплине на фронт

Аналітики Defense Expressзазначали, що ураження Центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області може мати для російської армії значно серйозніші наслідки, ніж втрата чергового тилового об'єкта. Цей вузол відіграє критично важливу роль у роботі супутникової інфраструктури, яку окупанти використовують для забезпечення зв'язку своїх військ.

"Центр космічного зв’язку "Дубна" - це центральний хаб для супутників "Экспресс", які забезпечують доступ до супутникового інтернету російським військовим потребам. Після відключення для ра**истів Starlink саме супутники "Экспресс" разом із системою "Ямал" стали для них частковою та обмеженою альтернативою", - зазначають аналітики Defense Express.

Зазначається, що будь-які серйозні пошкодження такого вузла можуть вплинути на можливості противника підтримувати стійкий зв'язок між підрозділами, особливо там, де наземна інфраструктура працює нестабільно або відсутня.

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, Сили оборони України 21 червня та в ніч на 22 червня завдали серії ударів по військовій інфраструктурі російського агресора. У Московській області уражено центр космічного зв’язку "Дубна".

Нагадаємо, вранці у вівторок, 30 червня, у Московській області РФ зафіксували прольоти великої кількості дронів у напрямку столиці країни-агресора. Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про роботу сил ППО та падіння уламків.

Крім того, Служба безпеки України (СБУ) спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ, розташованому за 300 км від України. У результаті спостерігається загоряння в районі резервуарів з нафтою, нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти

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