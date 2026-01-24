РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

В Орєшніку більше політичного, ніж військового наповнення, вважає Олег Луговський.

https://glavred.net/world/rf-planiruet-seriynoe-proizvodstvo-oreshnika-v-razvedke-uznali-plany-kremlya-10735106.html Посилання скопійоване

У розвідці розповіли про ракету Орєшнік / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Головне:

РФ має на озброєнні не більше 3-4 ракет "Орєшнік"

Росія в 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво

Країна-агресор РФ має на озброєнні не більше 3-4 ракет "Орєшнік", заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський.

Однак у 2026 році РФ хоче запустити їх у серійне виробництво для виготовлення п'яти і більше одиниць на рік, заявив він в інтерв'ю Укрінформу.

відео дня

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії в 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і придбати можливості виробляти п'ять і більше таких ракет на рік", - сказав він.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Разом з тим представник СЗР зазначив, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж військового наповнення". За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

"І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і вимагає постійного технічного супроводу та оперативного усунення різних несправностей", - сказав він.

Луговський додав, що СЗР взаємодіє з розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання загальної об'єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ і Білорусі.

Деталі удару "Орєшніком" по Україні

При ударі по державному об'єкту у Львівській області Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з деталями інциденту.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Читайте також:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред