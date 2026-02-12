Рус
В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

Анна Косик
12 лютого 2026, 12:36оновлено 12 лютого, 13:19
1426
Усі регіони під загрозою застосування балістичного озброєння.
Тревога, орешник
Імовірно здійснено пуск БР середньої дальності / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • В Україні оголосили повітряну тривогу в усіх областях
  • Повітряні Сили оголосили загрозу застосування балістичної ракети
  • Пуски росіян виявились імітаційними

В Україні 12 лютого з 12:24 оголошено повітряну тривогу в усіх областях через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Ймовірно, країна-агресорка Росія здійснила пуск балістичної ракети середньої дальності. Мова йде про ракету "Орєшнік" з полігону "Капустін Яр". Монітори попередили, що час підльоту приблизно 10-15 хвилин.

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік
РС 26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко попередив, що українцям не варто ігнорувати тривогу, адже загроза реальна.

Станом на 12:47 Повітряні сили оновили інформацію і повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Відбій повітряної тривоги оголосили у більшості областей.

Андрій Коваленко пояснив, що замість справжнього пуску РФ здійснила імітацію.

Для чого РФ б'є "Орєшніком" по Україні - думка спеціаліста

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, Росія використовує свої новітні ракети типу "Циркон" та "Орєшнік" поодиноко. Удари ними завдаються не для досягнення переваги на полі бою, а як інструмент політичного впливу і залякування.

Він уточнив, що українські Повітряні сили не використовують назву "Орєшнік", оскільки йдеться про модернізовану радянську ракету "Рубіж" середньої дальності. Ударами по Україні РФ посилає сигнал для західних партнерів - така собі чергова страшилка від Путіна.

Застосування Росією "Орєшніка" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністерство оборони Росії в 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і придбати можливості виробляти п'ять і більше таких ракет на рік.

Раніше, після удару РФ по Львову "Орєшніком", генсек НАТО заявив, що Росія б'є по Україні цією ракетою, намагаючись підірвати підтримку України серед країн Альянсу.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід і стримати розгортання іноземних військ в Україні.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

тривога балістичні ракети Повітряні Сили новини України Ракета Орешник
