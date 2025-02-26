Найбільша за останній час атака на Крим: у районі аеродромів і мосту вибухи

Окупанти перекрили Керченський міст через атаку.

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Окупанти закрили рух Керченським мостом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео СБУ

Про що мова:

Росіяни зазнали масованої атаки дронів у Криму

Джанкой, Керч, Севастополь під атакою

Тимчасово окупований Крим уночі зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У різних районах півострова лунали вибухи, працювала російська ППО. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" та так званий "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами очевидців, безпілотники пролітали над Джанкоєм у напрямку Красногвардійського, а з аеродрому Бельбек підіймалися в повітря російські винищувачі. У Керчі було чутно вибухи в районі села Бондаренкове, а в місті працювали системи ППО.

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Кримський міст / Інфографіка: Главред

Через загрозу атак окупанти перекрили рух Керченським мостом.

"Це перехоплення і знищення черговими засобами ППО 4 безпілотників над акваторією Чорного моря на висоті майже в 1,5 кілометра на суттєвій відстані від берега. Триває контроль обстановки. З огляду на те, що БПЛА збито над морем і на великій висоті, прошу зберігати спокій і перебувати у безпечних місцях", - написав Развожаєв.

Окрім цього, у районі Сак зафіксовані ракетні пуски та вибухи, а біля мису Тарханкут оголошена тривога через можливу атаку безекіпажних катерів (БЕКів). Окупанти заявили, що українські FPV-дрони запускають саме з цих катерів.

Також російські військові повідомляють про масовий запуск дронів у напрямку Криму з району Одеси.

Атаки на Крим - останні новини

Нагадаємо, в кінці січня Крим також здригнувся від вибухів. Повідомлялося про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

Також стало відомо, чи нарощуватимуть ЗСУ удари по цілях в Криму. Не можна говорити, що півострів втратив актуальність як потенційний військовий об'єкт ворога, заявив експерт Тука.

Також Главред писав, що росіяни панікують через ймовірні удари по цілях в Криму. Повідомлялося, що стратегічна операція ЗСУ по знищенню російського воєнно-економічного потенціалу триває.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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