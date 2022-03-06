Ракетний обстріл Вінниці: Молдова зробила різку заяву

Представник Повітряних сил України заявляв, що ракети були запущені орієнтовно саме з Придністров'я.
Ракетний удар по аеропорту у Вінниці було завдано з непідконтрольної території в Придністров'ї. Молдова категорично заперечує таку заяву української сторони.
"Міністерство оборони Республіки Молдови категорично заперечує факт запуску ракет по території України з Придністров'я", - йдеться в повідомленні в Facebook Міністерства оборони Молдови.
Зазначимо, представник Повітряних сил Юрій Гнат заявляв, що ракети були запущені орієнтовно саме з Придністров'я.
Ракетний обстріл Вінниці
Сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів і почалася пожежа.
Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинула одна людина.
Як розповів президент Володимир Зеленський, по Вінниці випустили 8 ракет.
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Автор: Маша Тупченко