Ракетний обстріл Вінниці: Молдова зробила різку заяву

Ракета / УНІАН

Ракетний удар по аеропорту у Вінниці було завдано з непідконтрольної території в Придністров'ї. Молдова категорично заперечує таку заяву української сторони.

"Міністерство оборони Республіки Молдови категорично заперечує факт запуску ракет по території України з Придністров'я", - йдеться в повідомленні в Facebook Міністерства оборони Молдови.

Зазначимо, представник Повітряних сил Юрій Гнат заявляв, що ракети були запущені орієнтовно саме з Придністров'я.

Ракетний обстріл Вінниці

Сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів і почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинула одна людина.

Як розповів президент Володимир Зеленський, по Вінниці випустили 8 ракет.

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