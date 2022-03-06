Окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці: моторошні кадри

Вінниця / соцмережі

Вдень 6 березня російські війська випустили 8 ракет по Вінниці і зруйнували аеропорт, постраждав військовий об'єкт.

"Вінничани, у нас погана новина. В результаті ракетного обстрілу в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт. Зараз працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Зеленський жорстко відреагував на обстріл Вінниці.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої доброї мирної Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт", - заявив Володимир Зеленський.

Так зараз виглядає аеропорт Вінниці.

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Ще кілька фото наслідків ракетного обстрілу міста.

"В результаті обстрілів території аеропорту з-під завалів дістали 4 людини, з них 1 людина загинула. Роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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