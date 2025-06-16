'Росіяни підуть на справжні переговори': Горбач назвав терміни, коли війна 'застигне'

У РФ скоро усвідомлять безперспективність продовження бойових дій і погодяться на справжні переговори замість нинішньої імітації – експерт назвав терміни.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-poydut-na-nastoyashchie-peregovory-gorbach-nazval-sroki-kogda-voyna-zastynet-10673807.html Посилання скопійоване

Горбач назвав терміни, коли війна "застигне"/ колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Главред

Коротко:

До завершення весняно-осінньої кампанії на фронті складеться динамічна рівновага

РФ усвідомить безперспективність продовження бойових дій і погодиться на справжні переговори

Але тоді РФ може почати спецоперації в інших країнах Європи

До кінця літа або, принаймні, до завершення весняно-осінньої кампанії, яку росіяни вже ведуть і навряд чи зупинятимуться до великих дощів, може скластися ситуація динамічної рівноваги.

Така ситуація певною мірою вже існує. Але тоді відбудеться остаточне усвідомлення безперспективності продовження бойових дій. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За його словами тоді росіяни можуть піти на більш добросовісні і більш справжні переговори, а не на імітацію. Їхні вимоги, звісно, й тоді будуть неприйнятними, але, тим не менше, вони справді можуть цього хотіти в той момент.

"Але до нього ще треба дожити, ще треба витримати. Щодо побоювань: якщо бойові дії припиняться і вивільняться ресурси Росії для якоїсь нової війни, нового напрямку нападу – вони справедливі. Західні розвідки про це говорять, підраховують, дають різні прогнози – від трьох до п’яти років, дехто каже, що й менше. Але те, про що я кажу, це не повномасштабне вторгнення. Це не потребуватиме великих військових ресурсів. Йдеться про спецоперації – подібні до тієї, що була в Криму, тільки в менших масштабах, на меншій території, точково, локально", – сказав Горбач.

Він зазначив, що Росія в такому разі може здійснити спецоперацію проти якоїсь іншої країни. Наприклад, проти Естонії, Латвії чи Литви, або ж Польщі, яка також має кордон із Російською Федерацією в районі Калінінградської області. Також можливі якісь провокації в Балтійському морі.

"Варіантів може бути дуже багато. Але Росія може наважитись на такі дії не тому, що має великі ресурси, чи їй потрібно три роки на підготовку. Ні – вона може почати гібридні операції вже сьогодні. Розраховуючи на те, що за два-три місяці або роки ситуація дозріє до повномасштабного вторгнення. На той момент у них уже можуть бути підготовлені війська, військові бази, збудовані нові залізничні лінії, склади, рокадні маршрути. До речі, ми не згадали про Фінляндію – це теж один із цілком імовірних напрямків для російських дій, як гібридного характеру, так і, потенційно, повномасштабних", – зазначив Горбач.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про те, чого чекати Україні від західних партнерів:

Армії країн Європи/ Інфографіка: Главред

Чи може РФ розпочати війну проти ще якоїсь країни Європи – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов спрогнозував, що Росія готуватиметься до нової агресії щодо Європи незалежно від того, чим закінчаться можливі переговори про припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Росія може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

Також раніше військовий попередив, що РФ готується до масштабного наступу. Український військовослужбовець Єгор Чечеринда наголосив, що декільком країнам-партнерам України вже зараз потрібно подбати про власну оборону.

Читайте також:

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред