Бринанія анонсувала потужний пакет санкцій проти РФ: що потрапило під заборону

Лондон блокує неочікувані товари для армії Кремля.

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Як Росія використовувала геймінг на війні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Санкції мають зупинити військову машину РФ та врятувати життя

Контролери відеоігор більше не потраплятимуть до РФ

Лондон блокує техніку, яку РФ може використати на війні

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє Politico. Серед обмежень — заборона експорту до РФ ігрових контролерів, які, за словами британської сторони, застосовувалися для пілотування безпілотників у війні проти України.

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Уряд зазначає, що нові заходи спрямовані на обмеження доступу Росії до сучасних технологій, зокрема тих, що можуть бути використані у військових цілях. У санкційний список також включено програмне забезпечення для пошуку та розробки нових нафтових і газових свердловин.

"Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації", — заявив міністр з питань санкцій Великої Британії Стівен Дауті.

Новий пакет санкцій охоплює 150 обмежувальних заходів і спрямований на оборонний та енергетичний сектори РФ. До списку входять критично важливі для російської армії електронні компоненти — зокрема підсилювачі та мікросхеми, а також хімікати, машини, електроніка й метали.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Ми також прямо забороняємо контролери відеоігор, які йдуть до Росії, запобігаючи їх використанню для пілотування дронів на передовій, тобто ігрові консолі більше не будуть перепрофільовані для вбивств в Україні", — йдеться у заяві британського уряду.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав Главред, після ракетного удару РФ по Сумах журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

Раніше стало відомо, що Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року.

У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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