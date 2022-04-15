Перемололи десяти орків разом з технікою: ЗСУ потужно вдарили на сході

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога.
Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби відбили шість атак російських окупантів.
Як розповіли у прес-центрі операції Об'єднаних сил, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують знищувати ворога.
"Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора!"- підкреслили в ООС.
Разом з тим оперативно-тактичне угруповання Схід протягом доби відбило 4 атаки і знищила:
особового складу - 30
танків - 2
МТЛБ – 1
артиллерийских систем – 1.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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