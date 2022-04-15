Перемололи десяти орків разом з технікою: ЗСУ потужно вдарили на сході

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Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби відбили шість атак російських окупантів.

Як розповіли у прес-центрі операції Об'єднаних сил, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують знищувати ворога.

"Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора!"- підкреслили в ООС.

Разом з тим оперативно-тактичне угруповання Схід протягом доби відбило 4 атаки і знищила:

особового складу - 30

танків - 2

МТЛБ – 1

артиллерийских систем – 1.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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