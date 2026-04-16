Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розкрив особливості атаки

Віталій Кірсанов
16 квітня 2026, 11:12
Комбінована атака РФ на Україну мала дві ключові особливості, каже Ігнат.
Коротко:

  • Під час удару противник використав 19 ракет типів "Іскандер-М" та С-400
  • Атака проходила у дві хвилі

Остання російська повітряна атака на Україну відрізнялася відразу кількома нетиповими моментами. Про деталі розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, однією з головних особливостей стало масове застосування балістичних ракет. Під час удару противник використав 19 ракет типів "Іскандер-М" і С-400 по чотирьох регіонах країни. Зокрема, під удар знову потрапив Київ, де зафіксовано п’ять влучень. Також постраждали Дніпро, Харків та Одеська область.

Ігнат зазначив, що атака проходила у дві хвилі. Спочатку ввечері були запущені крилаті ракети, а вже вночі послідував удар балістикою.

Він також нагадав, що після умовного "перемир'я" противник відновив активні дії: в ніч на 15 квітня було застосовано понад 300 безпілотників, що, за його словами, могло бути своєрідною "розвідкою боєм". Після цього послідували удари ракетами повітряного та наземного базування, включаючи Х-101, а також "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

При цьому, як підкреслив представник Повітряних сил, якщо більшість крилатих ракет вдалося перехопити, то балістичне озброєння залишається серйозною проблемою.

"Було збито вісім балістичних ракет — це менше половини. Для підвищення ефективності нам необхідні додаткові системи ППО та боєприпаси до них", — зазначив Ігнат.

Ще однією особливістю атаки стала зміна часу ударів. Якщо раніше крилаті ракети частіше запускалися вранці, то цього разу перша хвиля сталася ввечері.

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлові райони.

Масована атака Росії в ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора і виключає будь-яке пом'якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про особу: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року – окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі — начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

