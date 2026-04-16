Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розкрив особливості атаки

Комбінована атака РФ на Україну мала дві ключові особливості, каже Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/rf-ispolzovala-novuyu-shemu-obstrela-ignat-raskryl-osobennosti-ataki-10757072.html Посилання скопійоване

Росія застосувала нову схему обстрілу

Коротко:

Остання російська повітряна атака на Україну відрізнялася відразу кількома нетиповими моментами. Про деталі розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, однією з головних особливостей стало масове застосування балістичних ракет. Під час удару противник використав 19 ракет типів "Іскандер-М" і С-400 по чотирьох регіонах країни. Зокрема, під удар знову потрапив Київ, де зафіксовано п’ять влучень. Також постраждали Дніпро, Харків та Одеська область.

відео дня

Ігнат зазначив, що атака проходила у дві хвилі. Спочатку ввечері були запущені крилаті ракети, а вже вночі послідував удар балістикою.

Він також нагадав, що після умовного "перемир'я" противник відновив активні дії: в ніч на 15 квітня було застосовано понад 300 безпілотників, що, за його словами, могло бути своєрідною "розвідкою боєм". Після цього послідували удари ракетами повітряного та наземного базування, включаючи Х-101, а також "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

При цьому, як підкреслив представник Повітряних сил, якщо більшість крилатих ракет вдалося перехопити, то балістичне озброєння залишається серйозною проблемою.

"Було збито вісім балістичних ракет — це менше половини. Для підвищення ефективності нам необхідні додаткові системи ППО та боєприпаси до них", — зазначив Ігнат.

Ще однією особливістю атаки стала зміна часу ударів. Якщо раніше крилаті ракети частіше запускалися вранці, то цього разу перша хвиля сталася ввечері.

Дивіться відео тут

Масована атака на Україну в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлові райони.

Масована атака Росії в ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора і виключає будь-яке пом'якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про особу: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року – окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Наразі — начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред