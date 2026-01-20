"Ми працюємо навздогін": "Флеш" розкрив слабке місце у боротьбі з дронами

Експерт з радіоелектронної боротьби пояснив, як ворог адаптується до українських технологій.

Україна зберігає перевагу у виробництві важких ударних дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

РФ швидко копіює та масштабує українські дрони

Україна повільніше знаходить контрзаходи

РФ робить ставку на кілька перевірених моделей

Коли Україна створює ефективне рішення у сфері безпілотників, Росія швидко його копіює та масштабує, тоді як українській стороні на пошук контрзаходів часто потрібні місяці. Про це заявив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов в етері програми "Вечір.LIVE".

Різниця у підходах України та Росії

За його словами, у підходах України та РФ до розвитку дронів існує принципова різниця. Російська сторона робить ставку на кілька перевірених рішень і оперативно нарощує їхнє виробництво, тоді як в Україні одночасно працюють багато виробників, які між собою конкурують.

"Вони беруть певні відпрацьовані моделі і роблять ставку. У них є "Шахед" — практично на ньому все побудовано. У нас є 4-5-6-7 виробників гіперстрайків найрізноманітніших, які між собою конкурують. Наша проблема — вони дуже швидко масштабують рішення і швидше за нас шукають контрзаходи", — зазначив "Флеш".

Де Україна зберігає технологічну перевагу

Водночас Бескрестнов наголосив, що Україна зберігає перевагу в окремих напрямках, зокрема у виробництві важких ударних агродронів "Баба Яга", які російські військові досі не змогли повноцінно відтворити. Однак загальна проблема залишається незмінною — ворог оперативно адаптується до успішних українських розробок.

"Потрібно зібрати кращі уми країни і думати на крок попереду противника. Перемогти дуже складно, працюючи навздогін", — підкреслив військовий.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нова тактика ударів РФ по Україні - думка експерта

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан підкреслив у ефірі телеканалу Київ24, що Росія змінила підхід до проведення повітряних атак.

"Окупанти дедалі частіше застосовують безпілотники на надмалих висотах. Така тактика значно ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони та водночас підвищує ризики для цивільного населення. Дрони стають менш помітними для радарів, але більш небезпечними для мирних мешканців", — зазначив експерт.

За словами Хазана, це свідчить про адаптацію противника до українських систем ППО та зміну стратегії ураження, що робить питання захисту населення особливо актуальним.

Модернізація російських дронів - новини за темою

Раніше Главред розповідав, що росіяни вдосконалюють "Шахеди", встановлюючи на них ПЗРК, тим самим збільшуючи бойову частину на безпілотниках до 90 кг. У відповідь українські фахівці готують власні розробки, щоб знищувати ворога.

Також армія країни-агресора Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Нагадаємо, що українські розвідники розкрили секрети російського БПЛА типу "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Як йдеться у повідомленні ГУР, цей безпілотник є аналогом іранського реактивного дрона Shahed-238.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

