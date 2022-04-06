Смертельний "укус" оси: ЗСУ знищили вертоліт російських окупантів

/ Скріншот відео з youtube.com

Збройні сили України збили ще один літальний апарат російських окупаційних військ.

Цього разу вдалою мішенню для українських захисників став бойовий вертоліт РФ. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

Як йдеться в поясненні до відео, бійці ЗСУ використовували зенітний ракетний комплекс Оса.

"ЗРК Оса вдало мінусує вертоліт ворога", - йдеться у підписі до відео.

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

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