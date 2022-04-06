Смертельний "укус" оси: ЗСУ знищили вертоліт російських окупантів

ЗСУ використовували зенітний ракетний комплекс Оса.
Збройні сили України збили ще один літальний апарат російських окупаційних військ.
Цього разу вдалою мішенню для українських захисників став бойовий вертоліт РФ. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.
Як йдеться в поясненні до відео, бійці ЗСУ використовували зенітний ракетний комплекс Оса.
"ЗРК Оса вдало мінусує вертоліт ворога", - йдеться у підписі до відео.
Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
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Автор: Олексій Тесля