УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Орків спалили разом з бронетехнікою: ЗСУ знищили окупантів українською Стугною

6 квітня 2022, 14:44

Українські захисники знищили російську військову техніку разом з її екіпажем за допомогою українського ракетного комплексу Стугна-П.

Силовики, Стугна
Ракетний комплекс Стугна / фото : http://5.ua

Збройні Сили України продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів з використанням вітчизняного ракетного комплексу Стугна-П.

Українські бійці в черговий раз розбили техніку РФ. Відповідне відео опубліковав Генштаб.

Зазначається, що українські захисники знищили російську військову техніку разом з її екіпажем за допомогою українського ракетного комплексу Стугна-П.

"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П 81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України знищена чергова бойова одиниця російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем. Працюємо далі!"–- написали в Ген штабі.

Стугна-П - український протитанковий ракетний комплекс.

У 2013 році на озброєння Збройних сил України був прийнятий ПТРК Стугна-П, оснащений тепловізором.

Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, може вражати завислі вертольоти.

Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу з закритої позиції.

  • Дальність стрільби: 100-5000/5500 м для ракет РК-2с / РК-2м-К.
  • Бронепробивність: не менше 800/1100 мм за ДЗ для ракет РК-2с/РК-2м-К.

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Читайте ще:

viber
СТУГНА-П війна Росії та України
Реклама
Популярне
Вперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамоюВперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамою 4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати Прикмети на 5 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 5 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Окупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матірОкупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матір Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

Останні новини

15:56

Переговори - димова завіса: РФ може готувати новий наступ на Київ - CNN

15:18

Як швидко позбутися неприємного запаху на кухні - 5 простих порад

15:14

У Соловйова підгоріло: невідомі підпалили віллу пропагандиста в ІталіїВідео

15:12

"Роби, що повинен": співачка Лоліта хвалиться новою стрижкою, поки армія РФ знищує українців

15:04

Як залучити удачу, гроші і здоров'я 7 квітня: неймовірні властивості Благовіщенської соліВідео

Реклама
14:53

Кадирівці-тіктокери влаштували постановочну перестрілку з порожнім гаражем

14:44

Орків спалили разом з бронетехнікою: ЗСУ знищили окупантів українською СтугноюВідео

14:42

Активно стягують сили: Гайдай назвав терміни, коли окупанти наступатимуть на Схід УкраїниВідео

14:37

Вбивці замітають сліди - це новий Освенцим: у Маріуполі запрацювали мобільні крематоріїВідео

14:37

Спроба оживити міф: як Росія засудила себе до повторення долі ЮгославіїПогляд

14:16

"Жирік гріє тобі місце": Потап порадив Медведєву готуватися до "концерта Кобзона"

14:15

"Усіх вбивай і приїжджай додому": російські діти почали закликати до жорстокості проти українцівВідео

14:04

Війна в Україні розгориться з новою силою: глава зовнішньої розвідки Естонії назвав терміни

13:56

Гей-оргії, позашлюбні діти та нерухомість в Іспанії: що відомо про таємне життя Жириновського

13:46

Жириновський помер: що придворний блазень Путіна і головний українофоб говорив про нашу країнуВідео

13:26

Орки влаштували геноцид у Бородянці: бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалівВідео

13:21

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

13:13

Тепер офіційно: у Росії помер ЖириновськийВідео

12:59

Чехія озброїла Україну десятками танків Т-72 і БМП

12:49

"Дійшло, коли "русскій мір" прилетів у їхній дім": Тополя висловився про шмарклі і сльози Лободи

Реклама
12:45

Лікувала прострелені ноги і приймала пологи в темряві: розповідь лікарки, яка рятувала людей у Бучі

12:41

"Може досить": Нагієв перервав мовчання після звірств російських військових під Києвом

12:39

Паніка в Бєлгороді: мінування, нові вибухи та окопи в областіВідео

12:29

Доведеться виколупувати з-під асфальту: що Javelin і NLAW роблять з російськими танкамиВідео

12:14

Історія повторюється: чому ООН топчеться по граблях Ліги НаційПогляд

12:12

Більшість промислових гігантів Запоріжжя відновили роботу – Кубраков

12:11

"Я не вірю, що Путін діє від вашого імені": Джонсон звернувся до росіян

11:42

Орки відправляють награбоване у РФ: карта перекидання накраденого в УкраїніВідео

11:39

Статус біженця для українців у Швейцарії: як потрапити в країну і на що розраховувати

11:38

Волонтер детально описав три сценарії подальшої війни України проти Росії

11:36

Історик пояснив, чому росіяни ненавидять українців і як назавжди закрити "російське питання"

11:35

"Люди переживають": Данилко зізнався, що після початку війни до нього звернулися Вайкуле, Катамадзе і Галкін

11:27

Військовий психолог пояснив, навіщо росіяни вбивають і гвалтують цивільнихВідео

11:20

"Путін забрав у мене найрідніше": у ведучого Андрія Бєднякова в Маріуполі померла мати

10:54

Прикмети на 7 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду на Благовіщення 2022Відео

10:53

Війна в Україні затягнеться на роки: генерал США назвав причину і мету ПутінаВідео

10:42

Україна і світ ризикують повторити помилки Другої світової війниПогляд

10:41

"Окупанти залишилися горіти на узбіччях": ЗСУ влаштували засідку на колону російської бронетехнікиВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість

10:24

Смертельний "укус" оси: ЗСУ знищили вертоліт російських окупантівВідео

Реклама
10:14

"Вибір, а не Наказ": українська актриса, яка знімалася в Україні, написала про звірства армії РФ

10:05

Подвиг українських захисників: один танк ЗСУ вступив у бій з ворожою колоноюВідео

09:37

Українські бійці відбили Добрянку, Нововознесенське та Трудолюбівку на Херсонщині

09:18

Три докази того, що Росія бреше про звірства в БучіПогляд

09:10

Вночі Росія обстріляла Дніпропетровщину: спалахнула жахлива пожежа, знищено нафтобазуФото

08:44

Українські десантники знищили новітній російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор за $10 млнВідео

08:32

Як колись довідроджувалася нацистська Німеччина, так довоюється і РосіяПогляд

07:55

Російські ракети Калібр запускає по українських містах уродженець Вінниці

07:08

4-річного Сашу, який з бабусею в човні рятувався від російських загарбників, знайшли мертвим

06:37

Що Путін зібрався провернути в Україні до 9 травняПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти