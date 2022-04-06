Орків спалили разом з бронетехнікою: ЗСУ знищили окупантів українською Стугною

Українські захисники знищили російську військову техніку разом з її екіпажем за допомогою українського ракетного комплексу Стугна-П.
Збройні Сили України продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів з використанням вітчизняного ракетного комплексу Стугна-П.
Українські бійці в черговий раз розбили техніку РФ. Відповідне відео опубліковав Генштаб.
Зазначається, що українські захисники знищили російську військову техніку разом з її екіпажем за допомогою українського ракетного комплексу Стугна-П.
"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П 81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України знищена чергова бойова одиниця російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем. Працюємо далі!"–- написали в Ген штабі.
Стугна-П - український протитанковий ракетний комплекс.
У 2013 році на озброєння Збройних сил України був прийнятий ПТРК Стугна-П, оснащений тепловізором.
Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, може вражати завислі вертольоти.
Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу з закритої позиції.
- Дальність стрільби: 100-5000/5500 м для ракет РК-2с / РК-2м-К.
- Бронепробивність: не менше 800/1100 мм за ДЗ для ракет РК-2с/РК-2м-К.
Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
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