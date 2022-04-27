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Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі - Резніков

27 квітня 2022, 20:35

Як каже глава українського військового відомства Олексій Резніков, західні країни вже в постійному режимі поставляють Україні потужну артилерію.

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Олексій Резніков / REUTERS

Керівник українського Міністерства оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох дуже важких тижнів, під час яких йтимуть найжорстокіші бої в ході наступу російських військ на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Попереду - кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання та логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. [ ... ] Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься заподіяти нам найбільший біль. На жаль, до перемоги ми ще будемо втрачати наших воїнів. Ще будуть руйнування і хворобливі жертви", ‒ сказав він.

Як каже Резніков, західні країни вже постачають Україні потужну артилерію

"Зокрема, західні партнери вже приступили до поставок артилерії калібру 155 мм, яка є основним калібром артилерії армій країн-членів Північноатлантичного альянсу. У майбутньому це забезпечить повну взаємосумісність і можливість злагодженої дії між ЗСУ та арміями країн-членів Альянсу", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше керівник Українського Міноборони Олексій Резніков підкреслив, що ситуацію з війною проти Росії вдалося змінити завдяки мужності, героїзму і відчайдушному опору армії України і українського народу. У підсумку світ повірив у те, що тоді здавалося неможливим.

Суспільство в Європі підтримало українців, в результаті чого європейські політики змушені були посилити допомогу Україні.

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Автор: Єгор Бунін
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новини України Олексій Резніков війна Росії та України
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