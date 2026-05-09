Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війну

Російський диктатор заговорив про так звану "СВО" та "перемогу РФ".

https://glavred.net/world/putin-vystupil-na-parade-v-moskve-chto-on-govoril-o-voyne-10763279.html Посилання скопійоване

Путін виступив на параді в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У Москві відбувся парад з нагоди 9 травня

Путін заговорив про війну в Україні

Це найкоротший парад у Москві

У Москві провели парад до 9 травня. На ньому виступив із промовою російський диктатор Володимир Путін. Відео вже розлетілось в Мережі.

Промова Путіна, як і сам парад, не були довгими. Диктатор спершу згадав Другу світову війну та оголосив хвилину мовчання. Після цього він заговорив про "СВО" та війну "проти НАТО".

відео дня

Він стверджує, що саме люди відіграють ключову роль у перемогах. А робота триває і на фронті, і в тилу.

"Як би не змінювалися техніка та способи ведення бою, незмінним залишається головне: долю країни вершать люди", – наголосив диктатор.

Путін заявляє, що російські окупанти протистоять "агресивним силам". При цьому він досі намагається переконати росіян, що РФ переможе.

"Перемога завжди була і завжди буде за нами", - сказав Путін.

Відео із заявами Володимира Путіна на параді можна подивитись у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

Путін виступив на параді у Москві / фото: скріншот

Як пройшов парад у Москві

Цікаво те, що цей парад у Москві був найкоротшим. Він тривав всього 45 хвилин. Перед його початком у центрі Москви відключили мобільний інтернет. Вперше з 2007 року парад пройшов без військової техніки.

У параді взяли участь солдати КНДР, які воювали у Курській області. Кілька десятків солдат пройшли колоною по Червоній площі.

Дивіться відео у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

У Москві пройшов парад / Фото: скріншот

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

"Додатковим аргументом для України при визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", - cказав президент.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на російські атаки і не залишить їх без реакції. За його словами, завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред