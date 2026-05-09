Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

Юрій Берендій
9 травня 2026, 16:02
Росія може використовувати режим тиші для накопичення ресурсів перед новими масованими ударами по Україні, попередив військовий.
Військовий назвав дати можливого масованого удару РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ може використати режим тиші для накопичення ракет і дронів
  • Масований удар по Україні можливий 11–12 травня

Країна-агресорка Росія може використати режим припинення вогню з 9 по 11 травня для накопичення ракет і дронів. Масований удар по Україні може відбутись 11-12 травня. Про це в ефірі 24 каналу повідомив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

За його словами, Росія накопичує ресурси, які потенційно може використати після завершення режиму припинення вогню.

Олександр Антонюк вважає, що після 11 травня продовження перемир’я малоймовірне, оскільки воно можливе лише за умови, якщо в Кремлі офіційно заявлять про готовність надалі його дотримуватися.

"Але ми на такі процеси починаємо дивитись з підозрою. Адже, що означає режим тиші з боку Кремля? Що за цей час Росія накопичить більше можливостей завдати удару по Україні. Якщо в день росіяни виробляють певну кількість ракет й вони не використані протягом доби, то будуть зберігатись і 11 – 12 числа нам слід приготуватись до масованої атаки", – вказав військовослужбовець.

Водночас Антонюк зауважив, що і Росії не слід розслаблятися, адже Україна наростила ударні можливості, а її безпілотники регулярно досягають російського тилу. Він також підкреслив, що російська система ППО не здатна забезпечити захист усіх ключових об’єктів на території РФ, тоді як українські сили дедалі ефективніше завдають глибоких ударів.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Які можливі цілі нового масованого удару РФ - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські окупанти, ймовірно, готуються до нової хвилі масованих ракетно-дронових атак по Україні та дедалі частіше обирають нові цілі, серед яких автозаправні станції. Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Росія намагається зруйнувати українську логістику. Експерт нагадав, що ще у 2022 році окупанти системно били по нафтобазах по всій країні, не оминаючи жодного регіону. У деяких випадках удари завдавали навіть по об’єктах, які вже тривалий час не працювали.

Жданов пояснив, що після втрати частини нафтобаз Україна змінила систему забезпечення пальним, тому тепер під прицілом російських атак опинилися АЗС.

"Ми переналаштувалися, і у нас на сьогодні фактично логістика, скажімо так, мобільна. У нас немає нафтобаз, вони розбомблені, але водночас у нас країна забезпечується пальним на всій території. І от росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси. Це АЗС, бо баз немає, а АЗС є, де люди заправляються. Я думаю, що такі удари по інфраструктурі вони лише нарощуватимуть", — резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що найближчими днями Росія нібито не планує завдавати ударів по Києву, оскільки проведенню параду в Москві ніхто не перешкоджав.

Водночас 9 травня російські окупаційні війська майже 20 разів обстріляли Дніпропетровську область із артилерії та атакували безпілотниками. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і двох постраждалих, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Попри оголошене перемир’я, російські війська 9 травня також атакували Україну ракетою та дронами-камікадзе типу Shahed. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з території Криму.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

