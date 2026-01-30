'Відлік почався': Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

Президент України розкрив суть домовленостей з США.

/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com, Міненерго

В ніч на п’ятницю, 30 січня, в більшості областей України не було ударів по енергетичних об’єктах. Винятком стала Донецька область, де авіабомба уразила газову інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Росія переорієнтовує атаки на логістику та вузлові станції. На Дніпропетровщині був уражений спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниці. Незважаючи на це, залізничники забезпечують сполучення у всіх регіонах.

"Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що США говорили про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня. Він додав, що в ніч на сьогодні "відлік почався".

"Залежить від партнерів, звісно, - від Сполучених Штатів, - як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - сказав глава держави.

