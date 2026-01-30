Рус
Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

Сергій Кущ
30 січня 2026, 21:44
228
Імовірність нового удару Росії, як і раніше, не можна виключати, вважає експерт.
Чи погодився Путін на
Чи погодився Путін на "перемир'я" / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Росія пішла на перемир'я
  • Коли окупанти можуть завдати наступного удару

Заяви про нібито досягнуте "перемир'я" між Росією та Україною викликають серйозні сумніви. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому подібні домовленості виглядають малореалістичними і коли Росія може завдати наступного удару.

"Про домовленість ми дізналися не від України"

В інтерв'ю ТСН Жданов зазначив, що інформація про припинення атак на українську енергетику прозвучала не з офіційних джерел Києва.

відео дня

"Ми самі дізналися про нібито домовленість від Трампа. Він оголосив, що з Путіним домовився — не з нами, що той за тиждень припинить обстріли наших енергетичних об'єктів. Дуже сумнівна така домовленість", — підкреслив експерт.

Жданов зазначає, що навіть якщо такі домовленості і існують, вони могли бути досягнуті виключно на словах, без будь-яких зафіксованих зобов'язань.

Телефонна розмова і відсутність формальних рішень

Експерт припускає, що тема "перемир'я" могла обговорюватися під час телефонних контактів.

"Я думаю, якщо вона існує насправді, то тільки на рівні слів, припустимо, в результаті телефонної розмови Путіна і Трампа. До речі, на сьогоднішній день, 30 січня, запланована офіційна телефонна розмова Трампа і Путіна. Подивимося, що вони там один одному скажуть", — сказав Жданов.

Йдеться про можливий контакт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, проте жодних підтверджених документів або заяв поки що немає.

Атомна генерація України
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі під питанням

Жданов також звернув увагу на дипломатичний фон. За його словами, 1 лютого мала відбутися зустріч переговорних груп в Абу-Дабі, причому в форматі прямого контакту.

Однак, як раніше зазначив Володимир Зеленський, ця зустріч, ймовірно, не відбудеться через ситуацію навколо Ірану.

"Тож знову це затягується на невизначений час", — пояснив експерт.

Чи буде масований удар після 1 лютого

Ключове питання — що відбудеться після завершення умовної "паузи". На думку Жданова, ризик нового масштабного удару залишається високим.

"Масований удар буде, я думаю. І таку можливість Росія навряд чи пропустить. Не можу стверджувати, бо хто його знає, що у них в голові. Але я б сказав — 50 на 50: вдарять чи не вдарять після 1 лютого", — заявив він.

Експерт додав, що навіть всередині Росії ця пауза викликає роздратування у радикально налаштованих прихильників війни.

"Z-військові журналісти потихеньку скиглять, бояться голосно сказати, щоб їх ФСБ не притиснуло. Доходить до того, що найсміливіші звинувачують Путіна, мовляв, він не хоче дотиснути Україну", — розповів Жданов.

Поведінка Путіна в кризові моменти

Окремо аналітик відзначив характерну особливість поведінки російського диктатора в складних ситуаціях.

"Коли такі моменти важкі, Путін ховається. Його не чути і не видно. Десь він там у бункері відсиджується і мовчить. Мовчить, як риба про лід", — резюмував експерт.

Таким чином, за оцінкою Жданова, розмови про "перемир'я" залишаються скоріше інформаційним шумом, а ймовірність нового удару Росії після 1 лютого, як і раніше, не можна виключати.

Енергетичне перемир'я — що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, і висловив надію, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме тільки до 1 лютого. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилася тимчасово не атакувати енергооб'єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Про особу: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, на якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олег Жданов Енергетичне перемир'я
