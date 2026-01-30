Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

Імовірність нового удару Росії, як і раніше, не можна виключати, вважає експерт.

Чи погодився Путін на "перемир'я" / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Чому Росія пішла на перемир'я

Коли окупанти можуть завдати наступного удару

Заяви про нібито досягнуте "перемир'я" між Росією та Україною викликають серйозні сумніви. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому подібні домовленості виглядають малореалістичними і коли Росія може завдати наступного удару.

"Про домовленість ми дізналися не від України"

В інтерв'ю ТСН Жданов зазначив, що інформація про припинення атак на українську енергетику прозвучала не з офіційних джерел Києва.

"Ми самі дізналися про нібито домовленість від Трампа. Він оголосив, що з Путіним домовився — не з нами, що той за тиждень припинить обстріли наших енергетичних об'єктів. Дуже сумнівна така домовленість", — підкреслив експерт.

Жданов зазначає, що навіть якщо такі домовленості і існують, вони могли бути досягнуті виключно на словах, без будь-яких зафіксованих зобов'язань.

Телефонна розмова і відсутність формальних рішень

Експерт припускає, що тема "перемир'я" могла обговорюватися під час телефонних контактів.

"Я думаю, якщо вона існує насправді, то тільки на рівні слів, припустимо, в результаті телефонної розмови Путіна і Трампа. До речі, на сьогоднішній день, 30 січня, запланована офіційна телефонна розмова Трампа і Путіна. Подивимося, що вони там один одному скажуть", — сказав Жданов.

Йдеться про можливий контакт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, проте жодних підтверджених документів або заяв поки що немає.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі під питанням

Жданов також звернув увагу на дипломатичний фон. За його словами, 1 лютого мала відбутися зустріч переговорних груп в Абу-Дабі, причому в форматі прямого контакту.

Однак, як раніше зазначив Володимир Зеленський, ця зустріч, ймовірно, не відбудеться через ситуацію навколо Ірану.

"Тож знову це затягується на невизначений час", — пояснив експерт.

Чи буде масований удар після 1 лютого

Ключове питання — що відбудеться після завершення умовної "паузи". На думку Жданова, ризик нового масштабного удару залишається високим.

"Масований удар буде, я думаю. І таку можливість Росія навряд чи пропустить. Не можу стверджувати, бо хто його знає, що у них в голові. Але я б сказав — 50 на 50: вдарять чи не вдарять після 1 лютого", — заявив він.

Експерт додав, що навіть всередині Росії ця пауза викликає роздратування у радикально налаштованих прихильників війни.

"Z-військові журналісти потихеньку скиглять, бояться голосно сказати, щоб їх ФСБ не притиснуло. Доходить до того, що найсміливіші звинувачують Путіна, мовляв, він не хоче дотиснути Україну", — розповів Жданов.

Поведінка Путіна в кризові моменти

Окремо аналітик відзначив характерну особливість поведінки російського диктатора в складних ситуаціях.

"Коли такі моменти важкі, Путін ховається. Його не чути і не видно. Десь він там у бункері відсиджується і мовчить. Мовчить, як риба про лід", — резюмував експерт.

Таким чином, за оцінкою Жданова, розмови про "перемир'я" залишаються скоріше інформаційним шумом, а ймовірність нового удару Росії після 1 лютого, як і раніше, не можна виключати.

Енергетичне перемир'я — що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, і висловив надію, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме тільки до 1 лютого. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилася тимчасово не атакувати енергооб'єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Про особу: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, на якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

