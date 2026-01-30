Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

Світло вимикатимуть всього один раз на добу.

Графік відключення світла у Рівному та області на 31 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

У Рівненській області 31 січня вводять графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Світло вимикатимуть один раз за добу

У суботу, 31 січня, у Рівненській області вводять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

У компанії зазначають, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 31.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 31 січня:

підчерга 1.1:

з 00:00 до 04:00

підчерга 1.2:

з 04:00 до 08:00

підчерга 2.1:

з 08:00 до 12:00

підчерга 2.2:

з 08:00 до 12:00

підчерга 3.1:

з 21:00 до 00:00

підчерга 3.2:

з 21:00 до 00:00

підчерга 4.1:

з 15:00 до 18:00

підчерга 4.2:

з 15:00 до 18:00

підчерга 5.1:

з 18:00 до 21:00

підчерга 5.2:

з 18:00 до 21:00

підчерга 6.1:

з 12:00 до 15:00

підчерга 6.2:

з 12:00 до 15:00

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчі три тижні, за оцінкою Reuters, стануть особливо важкими для українців через сильні морози та значні руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені масованими російськими ударами.

Раніше стало відомо, що за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення, світло відключати не будуть.

Нещодавно ЗМІ написали, що найближчі три тижні стануть особливо складними для українців через поєднання сильного похолодання та серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних російських атак.

Графік відключення світла / Інфографика: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

