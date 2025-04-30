Росія готує удар з Білорусі: чи є загроза нового наступу на Київ та Львів

РФ може використати навчання на території Білорусі для нового наступу на Україну або для провокації проти європейських країн, зокрема країн Балтії.

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Росія готує новий удар з території Білорусі під виглядом "навчань" / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

До чого готуються війська РФ в Білорусі

Чи може Росія повторити новий наступ на Київ

Чи є загроза наступу росіян через Луцьк на Львів

29 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський під час саміту Тримор’я попередив про можливу загрозу нового наступу з боку Росії через територію Білорусі. До цього Росія та Білорусь оголосили про пдготовку до стратегічних навчань "Запад-2025" на території Білорусі.

Главред зібрав головне, що варто знати про нову загрозу наступу з боку Білорусі.

"Росія щось готує в Білорусі", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що цього літа Росія може планувати певні дії на території Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Про це він заявив під час свого виступу на саміті Тримор’я, повідомляє Суспільне.

За словами Зеленського, саме під виглядом навчань Росія часто починає нові етапи своєї агресії.

Володимир Зеленський / Фото: Главред

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", – сказав Зеленський.

До чого готуються росіяни в Білорусі

Також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що існує реальний ризик використання російських навчань у Білорусі як прикриття для провокацій як проти України, так і проти європейських країн.

"Хто стежить давно - ми з вами про це говорили. Повірте, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага. Сама ж Росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року - про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться", - зазначив він.

Яка зараз ситуація на кордоні із Білоруссю

Наразі обстановка на українсько-білоруському кордоні залишається стабільною, як і вглиб самої території Білорусі. Проте напрямок усе ще вважається потенційно небезпечним, оскільки Росія може знову спробувати його використати. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що поблизу кордону не спостерігається жодного ударного угруповання, яке б формувалося або вже було створене. Також наразі на території Білорусі не зафіксовано присутності російських військ у такій кількості, яка могла б становити реальну загрозу Україні.

Андрій Демченко / Фото: УНІАН

"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій. Особливо зважаючи на те, що вони знову анонсують спільні навчання. Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - резюмував речник ДПСУ.

Чи може Росія повторити новий наступ на Київ

Восени 2025 року в Білорусі заплановані спільні навчання армій Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, за такими маневрами може критися підготовка до нового витка агресії, зокрема потенційної спроби повторного наступу на Київ.

"Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", — сказав головнокомандувач Збройних сил України Головнокомандувач ЗСУ Сирський в інтерв’ю LB.ua 9 квітня.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Сирський нагадав, що саме за такою схемою розгорталися події у 2022 році — тоді під виглядом навчань було створено ударне угруповання, яке згодом атакувало Україну. Попри початкові надії на повернення російських військ додому, продовження навчань стало тривожним сигналом.

Він наголосив, що ризики, пов’язані з майбутніми навчаннями, мають бути враховані у стратегічному плануванні.

Що означає заява Сирського про загрозу наступу з Білорусі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський описав найпесимістичніший сценарій. За його словами, це нормально, адже військові завжди готуються до найгіршого розвитку подій.

"Так, теоретично така можливість є. І вона планується – це командно-штабні ігри, які проводяться перед якимись навчаннями або під час них. Це може бути легендою – командно-штабні навчання із захоплення Польщі або пробивання коридору в Калінінградську область, або із захоплення трьох балтійських країн. Усе це буде контекстом навчань, однією з легенд. Але це не буде підготовкою до вторгнення. Хоча самі по собі навчання – це вже якась підготовка: огляд військ і їхня підготовка до певних дій. Сьогодні у росіян немає сил і засобів для подібних операцій, а білоруська армія не допоможе вторгненню", - додав він.

Світан нагадав, що у 2022 році Росія вже використовувала навчання як прикриття для підготовки до вторгнення, хоча тодішня операція була, по суті, військовою авантюрою. Сили і ресурси, які росіяни тоді зосередили, були явно недостатні для захоплення Києва, лівобережної України чи тим більше всієї держави. Їхня мета полягала у швидкому встановленні контролю над столицею.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про загрозу нового наступу РФ з Білорусі:

Чи може Росія почати наступ через Луцьк на Львів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду зауважив, що в Європі дедалі чіткіше усвідомлюють, що у разі зупинки бойових дій вже за рік Росія зможе відновити майже половину свого парку бронетехніки та артилерії. А впродовж трьох-п’яти років вона сформує армію чисельністю півтора мільйона осіб, яка буде готова як до нового вторгнення в Україну, так і до наступу на Європу. При цьому Росія цілком може використати для цього напрямок через Білорусь або країни Балтії.

"Згадайте, як 2022 року ми боялися, що Путін вдарить через Луцьк по Львову і переріже нам шляхи постачання техніки, і тоді нам кранти. Так от, Росія цілком може зробити це зараз", - наголошує експерт.

Чим може закінчитись для Білорусі вторгнення військ РФ до України через її територію

Однак, за словами Романа Світана, Росія більше не наважиться повторити авантюру на кшталт тієї, що відбулася у 2022 році. Україна ж, зі свого боку, не дозволить навіть спроб реалізувати подібний сценарій. Нині північний кордон з Білоруссю добре укріплений, було зведено фортифікації, розгорнуто десятки тисяч українських військових. Крім того, українська армія готова знищувати противника ще на білоруській території, не допускаючи його просування до державного кордону.

"А якщо в наш бік щось рушить, то, як світло в лазні, "вимкнеться" вся білоруська економіка, тому що ми завдамо серйозного удару по білоруських нафтопереробних заводах і залізницях: по Бєлкалію, Мозирському НПЗ, Нафтану, усім тягловим підстанціям на залізниці, шляхопроводам та решті. Усе це буде знищено протягом кількох годин. У нас така можливість є: це не до Уралу летіти кілька сотень кілометрів, а, припустімо, до Мозирського НПЗ всього 40 кілометрів – один залп "Смерчу", і все, НПЗ не буде. Лукашенко все це прекрасно розуміє, і він не допустить такої ситуації, інакше закінчиться його правління в Білорусі", - вказує він.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Експерт вважає, що інформація про російсько-білоруські навчання восени є радше елементом інформаційного тиску, спробою психологічного впливу. Ймовірно, Москва прагне таким чином залякати європейські країни, які можуть розгорнути миротворчі сили поблизу білоруського кордону. Це дозволило б Україні перекинути свої підрозділи на східний фронт. Росія знає про ці переговори й тому активізувала інформаційну кампанію.

Яка ціль вторгнення Росії до країн Балтії

Світан вказує на те, що наразі Росію від повномасштабного вторгнення в Європу стримують обмежені можливості її армії – брак ресурсів, логістичних спроможностей, а також стан економіки. За його словами, Москва вже витратила сотні мільярдів рублів на створення баз і інфраструктури, зокрема для потенційного наступу на країни Балтії.

"Наприклад, йдеться про створення Московського і Ленінградського військових округів – це якраз і є майданчики для вторгнення в країни Балтії. Те саме стосується і посилення військового співробітництва з Білоруссю, інфільтрації російських спецслужб і російських військовослужбовців до збройних сил Білорусі, а також спільних військових навчань РФ і Білорусі, що відбудуться цієї осені. Усе це є камінчиками для будівництва фундаменту для вторгнення до країн Балтії: Естонії, Литви, Латвії та в частину Польщі, щоб з'єднатися з Калінінградською областю. Тож підготовка вже триває", - вказує експерт.

Світан підкреслив, що стратегічна мета Росії, як і будь-якої імперії, — це постійне розширення. Імперія існує доти, доки поширює свій вплив, а зупинка цього процесу веде до внутрішнього розпаду.

Утім, експерт не вбачає реальних передумов для його втілення наразі. Зокрема, він вказує, що наразі немає жодних ознак того, що бойові дії на українському фронті можуть припинитися, допоки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року. За його словами, зупинити понад 1,5 тисячі кілометрів активного фронту в нинішніх умовах нереально.

"Тож теоретичну можливість вторгнення Росії в країни Балтії обговорювати можна, але на практичній реалізації цього сценарію я б не став зациклюватися", - робить висновок аналітик.

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