Від банкнот і сірників до трусів з картою України: чим торгують орки-мародери у РФ

Російські мародери

Російські мародери, які вбивали українців і грабували їхні будинки, виставляють на сайтах приватних оголошень лоти з вкраденим під час війни.

Як пише Сьогодні, один з жителів Москви виставив оголошення про продаж ретрочашки "Крим-Україна".

Її особливість, як вважає автор написаного, в тому, що за кольором на карті півострів Крим відноситься до України, а вартість такого "дива" — 1700 грн за курсом НБУ, зафіксованим на період воєнного стану.

Хтось вирішив продати пачку сірників із зображеними на них кольорами українського прапора.

"Сірники у вашу колекцію", - зазначив автор поста. А вартість їх 250 рублів, що за фіксованим курсом НБУ під час воєнного стану буде 85 грн.

Продають і звичайні українські гривні. Як зазначив автор оголошення: "купюри з хорошими номерами". Те, що з хорошими, сумнівів немає, тому що це українське, а ось питання необхідності нашої валюти в Московській області і її вартості (340 грн) залишається відкритим.

Не погребували орки і нижньою білизною. Чоловічі труси з картою України з'явилися у продажу у Воронезькій області. Вартість орієнтовно 119 грн.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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