Премія Дарвіна для рашиста: мародер замість захисної пластини в бронежилет вставив MacBook

/ УНІАН

Російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За словами українця, він хотів замінити у своєму бронежилеті пластину і використав бронежилет окупанта.

Діставши пластину з ворожого бронежилета, він звернув увагу на те, що вона незвичайної форми.

Зрештою український боєць зрозумів, що металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

"Чмо витягнув бронепластину і замість неї засунув макбук. Ось такі вояки у кацапів", - додав український військовий.

Додамо, що судячи з усього окупант вкрав гаджет на окупованій території і хотів вивезти з собою. При цьому в разі попадання кулі в такий бронежилет у рашиста не було б шансів вижити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.

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