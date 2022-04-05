У Росії почали торгувати награбованим орками-мародерами в Україні

На ресурсі Avito з'явилася олімпійка збірної України - вона була вкрадена окупантами під Броварами.
У Росії на сайтах приватних оголошень почали з'являтися пропозиції про продаж особистих речей, які російські окупанти вкрали в Україні.
Очевидно, що речі і навіть одяг було викрадено під час розграбування будинків мирних громадян. Зокрема, про це повідомляє Українська асоціація футболу на своїй сторінці в Instagram.
При цьому в Росії продають награбовані в Україні речі. На ресурсі Avito з'явилася олімпійка збірної України - вона була вкрадена під Броварами.
"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї - це захоплене в бою зброю ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань і мародерства речі цивільного населення.
"Мародери", передайте ці речі в розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?",- йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.
Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.
За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.
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