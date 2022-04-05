"Тобі смерть дзвонить": окупанти-мародери РФ, які грабували Україну, отримують несподівані дзвінки

Номери окупантів-мародерів РФ були отримані після зливу масиву даних з Білорусі.
Російські військові, які брали участь у грабежах на тимчасово окупованій території України, почали отримувати телефонні дзвінки від невідомих, які попереджають їх про неминучу відповідальність за військові злочини.
Очевидно, що телефонні номери окупантів-мародерів РФ були отримані після зливу масиву даних з Білорусі. В Мережі вже публікують "теплі" розмови з окупантами.
Зокрема, військовий РФ окупант Микола Степанов відправив собі на батьківщину 140 кг запчастин і кондиціонерів, награбованих в Україні.
Як з'ясувалося в ході розмови, мародер відправляв накрадене в російський Уссурійськ.
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"Тобі смерть дзвонить", - потролив незнайомець російського військового злочинця.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.
Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.
За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.
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