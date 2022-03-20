Ми їм "показали дулю" і просто знищуємо: Арестович назвав мрію Путіна

Володимир Путін / Reuters

У Росії сподівалися швидко захопити Україну та її території, однак це не вдалося. Радник голови офісу президента Олексій Арестович вважає, що мрія Путіна - забрати собі цю "нещасну маленьку країну", як він вважав, але росіяни нас не можуть знищити, це нереальна мрія навіть для Путіна.

Арестович каже, що Росія і зараз цю мету ставить і вважає Україну - маленькою нещасною країною, у якої немає армії і потужної промисловості, тому що багато українців їздять на заробітки в Москву.

"Вони думали, що ми нічого не зможемо з цим вдіяти. Але росіяни прорахувалися, тому що там багато брехні і не вистачає громадянської сили сказати правду... вони хочуть, щоб ми були слабкими і нещасними, щоб вони поступово нас поглинули", – сказав Арестович, передає 24 канал.

За його словами, знищити разово за допомогою військової операції РФ нас не може, тому що "з 200-тисячним військом, яких вони відправили, не можна нападати на 32 Чечні одночасно, якою є територія України".

Олексій Арестович додав, що окупанти хотіли нас демілітаризувати, але ми їм "показали дулю" і знищуємо на полі бою.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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