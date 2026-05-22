Залишилося лише два: Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії

Дар'я Пшеничник
22 травня 2026, 12:26
Цього року Україна майже повторила показники ударів по НПЗ ворога за увесь 2024 рік.
Україна атакувала щонайменше 24 із 33 російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, wikipedia

Головне з новини:

  • Україна вразила більшість російських НПЗ
  • Рязанський і Саратовський були під ударами 15 разів

Україна системно вибиває російську нафтопереробну галузь з початку повномасштабної війни: за цей час Сили оборони здійснили 158 ударів по НПЗ РФ, і карта вразливих об’єктів фактично спорожніла. Поза досяжністю українських дронів залишаються лише два великі заводи - Омський та Ангарський, обидва розташовані за Уралом.

За підрахунками видання "Вот так", під ударами опинилися 24 із 33 російських нафтопереробних заводів, кожен із яких здатен переробляти понад мільйон тонн нафти щороку. Це означає, що Україна вразила більшість ключових елементів російської паливної інфраструктури.

Найчастіші цілі

Найбільше атак отримали Рязанський та Саратовський НПЗ - по 15 ударів на кожен. Саме ці підприємства Росія традиційно використовує для забезпечення внутрішнього ринку та військової логістики.

Динаміка ударів

2025 рік став рекордним за кількістю атак по російських НПЗ. Поточний рік майже повторив показники всього 2024‑го, що свідчить про стабільну інтенсивність українських операцій у глибині території РФ.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Які цілі ударів України - анонс "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової інфраструктури. За його словами, відстань у 1 500-2 000 км від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ, а українські дрони здатні уражати об’єкти по всій території країни-агресора.

Бровді підкреслив, що пріоритетними цілями залишаються нафтогазові об’єкти, оскільки саме вони забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також зазначив, що удари по нафтопереробній інфраструктурі є "військово виправданими".

Окремо командувач заявив, що одним із ключових завдань українських сил є зменшення можливостей противника для наступу та завдання йому втрат, які перевищують темпи поповнення.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сизрані Самарської області РФ пролунали вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що Сизрань атакували БПЛА. За його словами, двоє людей загинули.

Крім того, вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

Нагадаємо, удари по російських НПЗ можуть запустити ефект доміно для нафтової галузі РФ, оскільки Кремль ризикує втратити не лише експортні можливості, а й частину нафтовидобувної інфраструктури. Експерт Максим Гардус пояснив, що консервація свердловин у разі зупинки переробки здатна спричинити довготривалі проблеми для російської економіки.

Про джерело: Вот так

"Вот Так" (vot-tak.tv) — це велике незалежне російськомовне інформаційне медіа (телеканал, сайт та мережа соціальних мереж), створене як міжнародний проєкт під егідою Польського національного телебачення (TVP).

Проєкт запущено у 2017 році як російськомовну новинну програму на базі незалежного телеканалу "Белсат" (Belsat TV), який фінансується МЗС Польщі та міжнародними донорами.

Мета створення — протидія офіційній державній пропаганді Росії та Білорусі, надання об’єктивної, оперативної та вільної від цензури інформації для російськомовних жителів Східної Європи, Балтії та Центральної Азії.

Фізичний офіс і студії розташовані у Варшаві (Польща). У штаті працюють журналісти, редактори та аналітики з України, Білорусі, Росії, Казахстану та Польщі.

Основною платформою дистрибуції контенту є YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у нього понад 1,85 млн підписників і "Золота кнопка"), де щодня виходять ранкові та вечірні прямі ефіри, аналітичні програми, інтерв’ю з експертами та короткі новини.

Запущено спеціалізовані суббренди та YouTube-канали для конкретних країн, наприклад, "Вот Так. Moldova", а також редакції для Казахстану, Вірменії, Грузії та Азербайджану.

Сайт видання заблоковано Генеральною прокуратурою РФ на території Росії.

Міністерство юстиції РФ внесло проєкт "Вот Так" до реєстру "іноземних агентів", а материнська структура ("Белсат") визнана в Росії "небажаною організацією". У Білорусі матеріали проєкту визнані "екстремістськими".

Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

12:40Синоптик
