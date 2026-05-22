Алушта — "південь Росії": український блогер рекламує готелі окупантів у своїх відео

Олена Кюпелі
22 травня 2026, 11:54
Петро Гутовський з Одеси називає Алушту "півднем Росії"
Український блогер з Одеси рекламує готелі в окупованому Криму / Колаж Главред, фото Instagram/petya_english

Український блогер з Одеси Петро Гутовський, який разом із дружиною-китаянкою Іріс подорожує в автодом і знімає розважальні ролики про подорожі, прорекламував готель в окупованому Криму, де назвав українську Алушту "півднем Росії".

Реклама готелю в Криму з'явилася в його останньому ролику на YouTube. Петро рекламує готель, нібито зателефонувавши своїй дружині. Вона називає назву готелю, "на півдні Росії".

Якщо загуглити цей готель, то стає зрозуміло, що готель знаходиться не "на півдні Росії", а в українській Алушті.

До речі, він у багатьох своїх роликах рекламує російські сервіси, а також веде свої відео російською мовою. Якщо у відео є ціни в іноземній валюті, він їх переводить у різні валюти, згідно з курсом, у тому числі й у російські рублі.

Про особу: Петро Гутовський

Український блогер-мандрівник Петро Гутовський народився в Одесі і до своєї популярності в Мережі займався моделінгом. Деякий час він жив у Чехії та працював на будівництві. Згодом вирішив кардинально змінити своє життя та емігрував до Китаю. Там він викладав англійську мову для дітей, а пізніше в нічному клубі познайомився зі своєю майбутньою дружиною — китаянкою Іріс.

