Алушта — "південь Росії": український блогер рекламує готелі окупантів у своїх відео

Петро Гутовський з Одеси називає Алушту "півднем Росії"

Український блогер з Одеси рекламує готелі в окупованому Криму

Український блогер з Одеси Петро Гутовський, який разом із дружиною-китаянкою Іріс подорожує в автодом і знімає розважальні ролики про подорожі, прорекламував готель в окупованому Криму, де назвав українську Алушту "півднем Росії".

Український блогер назвав Алушту Росією

Реклама готелю в Криму з'явилася в його останньому ролику на YouTube. Петро рекламує готель, нібито зателефонувавши своїй дружині. Вона називає назву готелю, "на півдні Росії".

Готель в українському Криму

Якщо загуглити цей готель, то стає зрозуміло, що готель знаходиться не "на півдні Росії", а в українській Алушті.

Готель в українському Криму

До речі, він у багатьох своїх роликах рекламує російські сервіси, а також веде свої відео російською мовою. Якщо у відео є ціни в іноземній валюті, він їх переводить у різні валюти, згідно з курсом, у тому числі й у російські рублі.

Про особу: Петро Гутовський Український блогер-мандрівник Петро Гутовський народився в Одесі і до своєї популярності в Мережі займався моделінгом. Деякий час він жив у Чехії та працював на будівництві. Згодом вирішив кардинально змінити своє життя та емігрував до Китаю. Там він викладав англійську мову для дітей, а пізніше в нічному клубі познайомився зі своєю майбутньою дружиною — китаянкою Іріс.

