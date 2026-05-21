Режим Лукашенка розсиплеться: ексспівробітник СБУ розкрив несподіваний сценарій

Важливе із заяв Ступака:
- Вступ Білорусі у війну призведе до падіння режиму Лукашенка
- Україна може допомогти патріотам Білорусі з полку імені Калиновського
Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував ймовірність вступу Білорусі у війну з Україною.
"Перші два тижні з моменту вступу Білорусі у війну стануть останніми тижнями життя білоруського режиму. Вступ у війну буде тим неправильним кроком у кар’єрі Лукашенка, який призведе до падіння його режиму", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
Експерт зазначає, що якщо білоруські війська спробують прорвати кордон, Україна могла б допомогти білорусам з полку імені Кастуся Калиновського, які зараз воюють у складі ЗСУ, повернутися додому і "дати їм стільки зброї, скільки вони зможуть винести".
"І нехай би заходили в перший населений пункт, захоплювали райвідділ міліції, роздавали зброю мешканцям і вже більшою кількістю людей йшли до наступного населеного пункту, і т.д. І це будуть робити білоруські патріоти, громадяни Білорусі, не Україна – Україна може їм хіба що допомогти. Все це, безумовно, зіграє проти Лукашенка", – додав Ступак.
Чи існує загроза наступу з Білорусі: думка Ягуна
Генерал-майор запасу СБУ та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун вважає, що Білорусь не перекидатиме війська через заболочені ділянки на територію України.
Він зазначив, що будь-які великі скупчення військ у прикордонних лісах швидко стануть помітними сучасними системами спостереження — дронами та тепловізорами, тому приховане пересування великих підрозділів неможливе.
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
