Режим Лукашенка розсиплеться: ексспівробітник СБУ розкрив несподіваний сценарій

Олексій Тесля
21 травня 2026, 22:21
Україна може допомогти білорусам із полку імені Кастуся Калиновського, які зараз воюють у складі ЗСУ.
Україна може відповісти на агресію Білорусі

Важливе із заяв Ступака:

  • Вступ Білорусі у війну призведе до падіння режиму Лукашенка
  • Україна може допомогти патріотам Білорусі з полку імені Калиновського

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував ймовірність вступу Білорусі у війну з Україною.

"Перші два тижні з моменту вступу Білорусі у війну стануть останніми тижнями життя білоруського режиму. Вступ у війну буде тим неправильним кроком у кар’єрі Лукашенка, який призведе до падіння його режиму", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт зазначає, що якщо білоруські війська спробують прорвати кордон, Україна могла б допомогти білорусам з полку імені Кастуся Калиновського, які зараз воюють у складі ЗСУ, повернутися додому і "дати їм стільки зброї, скільки вони зможуть винести".

"І нехай би заходили в перший населений пункт, захоплювали райвідділ міліції, роздавали зброю мешканцям і вже більшою кількістю людей йшли до наступного населеного пункту, і т.д. І це будуть робити білоруські патріоти, громадяни Білорусі, не Україна – Україна може їм хіба що допомогти. Все це, безумовно, зіграє проти Лукашенка", – додав Ступак.

Чи існує загроза наступу з Білорусі: думка Ягуна

Генерал-майор запасу СБУ та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун вважає, що Білорусь не перекидатиме війська через заболочені ділянки на територію України.

Він зазначив, що будь-які великі скупчення військ у прикордонних лісах швидко стануть помітними сучасними системами спостереження — дронами та тепловізорами, тому приховане пересування великих підрозділів неможливе.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

